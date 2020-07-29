Скандал в Германии: Берлин уличили в продаже оружия в регионы гражданских войн

16:14

Танки и автоматы — это особая категория товаров, которыми нельзя торговать так же, как стиральными машинами или телевизорами

Германия 30 лет продает оружие в страны и регионы, где существуют гражданские и межгосударственные конфликты. Доказывающий это доклад Гессенского фонда исследования мира и конфликтов (HSFK) вызвал в Берлине большой скандал, поскольку немецкое законодательство запрещает экспорт вооружений странам, не входящим в НАТО, а критерии ЕС не позволяют продавать оружие государствам, которые вовлечены в военные конфликты и являются внутренне нестабильными.

Германия остается одним из лидеров по экспорту вооружений, пропуская вперед только США, Россию и Францию. Ее доля в мировом экспорте оружия составляет 6%. В 2019 году ФРГ продала оружия почти на восемь млрд евро, установив рекорд последнего десятилетия.

Однако коммерческие успехи немецких оружейников вызывают в Германии не столько воодушевление от успешных сделок, сколько чувство тревоги.

Танки и автоматы — это особая категория товаров, которыми нельзя торговать так же, как стиральными машинами или телевизорами.

Успех здесь не измеряется одними лишь цифрами прибыли. Важна и «моральная чистота» сделок.

Рано или поздно оружейные компании оказываются перед дилеммой, когда необходимость расширять рынки сбыта наталкивается на официальные и неофициальные ограничения. Например, «блоковые» ограничения хорошо знакомы россиянам после истории с поставками Турции комплексов С-400. Тогда союзники Анкары по Североатлантическому альянсу были недовольны диверсификацией Турцией импорта вооружений.

В 1971 году в Германии был принят закон, прямо запрещавший поставки оружия в страны, не входившие в НАТО.

Оружейники из ФРГ вынуждены работать в условиях системы национальных и общеевропейских ограничений. В 1998 году было выработано восемь критериев, которым должно соответствовать государство, претендующее на покупку немецкого оружия. В соответствие с ними оно в идеале должно соблюдать международное право, поддерживать права человека на своей территории, не быть вовлеченным в конфликты и не иметь проблем с внутренней безопасностью и стабильностью.

При таких условиях риск попадания оружия в руки международных агрессоров, террористов и других злоумышленников минимален.

Нетрудно заметить, что лишь сравнительно небольшое число государств полностью подходит под эти нормы, и их реальная потребность в крупных и регулярных поставках вооружений ограничена. Много ли автоматов нужно Люксембургу, который как нельзя лучше соответствует идеалу надежного покупателя? И что делать, если он предпочтет американское или, позволим себе смелое допущение, российское оружие?

В действительности немецкий оружейный экспорт далек от осторожных предписаний европейского законодательства. Гессенский фонд исследования мира и конфликтов (HSFK) представил доклад, в котором провел анализ сомнительных сделок ФРГ в сфере вооружений за последние 30 лет.

Как следует из документа, немецкое оружие неоднократно оказывалось в руках политических сил, которые сложно назвать мирными и демократическими в западном понимании.

Так, в сентябре 2014 года правительство Мексики разгоняло студенческие демонстрации с применением штурмовых винтовок G-36. Среди студентов были раненые и убитые. Немецкое оружие активно применяется войсками Саудовской Аравии в Йемене, где с 2015 года продолжаются ожесточенные боевые столкновения, вызвавшие гуманитарные кризис.

Основные импортеры произведенных в ФРГ вооружений — страны Ближнего Востока и Латинской Америки — далеки от соответствия критериям, принятым ЕС в 1998 году.

Любопытны представленные в докладе данные о поставках немецкого оружия и на постсоветское пространство. В ходе операции по принуждению Грузии к миру 2008 года у грузинских военных было обнаружены штурмовые винтовки G-36 немецкого производства.

Ранее грузинские власти действительно направляли немецким партнерам запрос на покупку 230 таких винтовок, но он был отклонен правительством ФРГ. Несмотря на несколько парламентских запросов, до сих пор нет информации о том, как именно немецкое оружие оказалось в руках грузинской армии. Наиболее вероятной считается версия о его реэкспорте со стороны США, которые закупили в Германии винтовки на законных основаниях.

Авторы доклада призывают к реформированию немецкого законодательства в сфере оружейного экспорта. Взамен набора критериев, допускающих гибкую трактовку, предлагается вернуться к четким правилам, которые исключали бы поставки немецкого оружия в зоны военных конфликтов или попадание его в руки правительств с сомнительной репутацией и политической практикой.

Доклад HSFK, хотя и собравший солидную фактологическую базу по нарушениям ФРГ принципов экспорта вооружений, тем не менее трудно назвать новым словом в немецкой дискуссии о том, как правильно продавать оружие. Ежегодно парламентарии от партий «Зеленые» и «Левые» бомбардируют депутатскими запросами профильные министерства и критикуют федеральное правительство за недостаточный контроль над военным экспортом.

Незадолго до публикации доклада Министерство экономики ФРГ подготовило ответ на депутатский запрос Севима Дагделена («Левые»), в котором раскрыло данные по экспорту оружия за первые четыре месяца 2020 года. Согласно представленной информации, за январь-апрель Германия продала оружия почти на полмиллиарда евро, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Менее половины военной продукции — на сумму 182 млн евро — получили страны — члены НАТО.

В отличие от прошлых подобных отчетов, Министерство экономики не стало раскрывать детализацию объемов военного экспорта в «третьи страны», не входящие в НАТО или ЕС.

Немецкие дебаты о правилах экспорта оружия — это схватка больших денег и больших принципов, где поле боя почти всегда остается за экономической целесообразностью. Пацифизм «Зеленых» и «Левых» прочно вошел в их идеологический багаж, который нужен для критики правительства. Иногда, как в случае с ограничением поставок оружия в Саудовскую Аравию после убийства журналиста Джамаля Хашогги, эти голоса принимают во внимание. Однако статистика объемов продаж за последние годы указывает на то, что «оружейные бароны» ФРГ имеют в своем распоряжении хороших лоббистов.

Экономический спад, вызванный эпидемией коронавируса, вряд ли будет удачным моментом для ужесточения контрольных мер в оружейном экспорте Германии. Пандемия не остановила войны, а значит, спрос на инструменты их ведения сохранится.

Берлин продолжит выгодную торговлю оружием с ближневосточными государствами, у которых много планов для его использования по назначению.

Автор: Артем Соколов