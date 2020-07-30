]]>
]]>
Главная В мире Новости

Трамп предложил перенести выборы президента США

17:41 30.07.2020
Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org

Президент США Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы, намеченные на ноябрь 2020 года. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Как отметил президент, из-за возможности голосовать по почте выборы будут «самыми неточными и мошенническими в истории».

«Может отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» — написал глава государства.

Он также напомнил, что во многих странах, действия властей которых критикующие его СМИ приводят в качестве примеров успешной борьбы с коронавирусом, происходят новые вспышки «китайского вируса».

Согласно американскому законодательству, Трамп не может поменять дату президентских выборов. По Конституции США, исключительное право определения даты выборов принадлежит американскому Конгрессу. Часть 1 ст. 2 гласит: «Конгресс может установить сроки избрания выборщиков и день, когда они подают голоса; этот день должен быть единым на всей территории Соединенных Штатов». действующий состав Конгресса такой шаг как изменение даты голосования вряд ли сочтет целесообразным.      

Ранее Дональд Трамп также заявлял, что дистанционное голосование угрожает его переизбранию на второй срок. «Это будут, на мой взгляд, самые коррумпированные выборы в истории нашей страны», — подчеркивал президент США в июне, выступая перед своими сторонниками в Аризоне.

Темы: Дональд Трамп, США
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
30.07.2020, 21:57
Гость: Немабазара!

В ответ Володенька предложит перенести свои "следующие "выборы"" на 2050 год.
Пшено вопрос!
30.07.2020, 20:38
Гость: Алексей

Его, Трампа для этого и поставили, выборов или подобие выборов через выборщиков больше не будет в США. В Америке скорей всего будет революция. Но они начнут травить людей вакцинами. И скорей всего начнут и войны на границах России и КНР. Вся эта олигархическая система больше не может существовать разве только как на штыках американской армии. Которая кстати и сама сгнила и расколота на половину или по признаку цвета кожи.

Увы Трамп это фиговый президент глубинного государства которым рулит АНБ и олигархи, точно так же как и демонократами. Просто он им выгоден так как он серьезно не воспринимается в том обществе, а как мажор, но свой черт побери.
30.07.2020, 19:04
Гость: World

Это Путин виноват.
В секретари к себе Ттампа позвал .
Все комментарии (7)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации