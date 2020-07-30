Трамп предложил перенести выборы президента США

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Президент США Дональд Трамп предложил перенести президентские выборы, намеченные на ноябрь 2020 года. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Как отметил президент, из-за возможности голосовать по почте выборы будут «самыми неточными и мошенническими в истории».

«Может отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?» — написал глава государства.

Он также напомнил, что во многих странах, действия властей которых критикующие его СМИ приводят в качестве примеров успешной борьбы с коронавирусом, происходят новые вспышки «китайского вируса».

Согласно американскому законодательству, Трамп не может поменять дату президентских выборов. По Конституции США, исключительное право определения даты выборов принадлежит американскому Конгрессу. Часть 1 ст. 2 гласит: «Конгресс может установить сроки избрания выборщиков и день, когда они подают голоса; этот день должен быть единым на всей территории Соединенных Штатов». действующий состав Конгресса такой шаг как изменение даты голосования вряд ли сочтет целесообразным.

Ранее Дональд Трамп также заявлял, что дистанционное голосование угрожает его переизбранию на второй срок. «Это будут, на мой взгляд, самые коррумпированные выборы в истории нашей страны», — подчеркивал президент США в июне, выступая перед своими сторонниками в Аризоне.