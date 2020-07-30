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В Белоруссии допустили отключение интернета после задержания бойцов ЧВК

12:32 30.07.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Власти Белоруссии допустили ограничение выхода в интернет на территории страны после задержания «33 бойцов ЧВК Вагнера». Об этом рассказал кандидат в президенты Андрей Дмитриев, передает «Наша Нiва».

По его словам, об этом говорилось на встрече в ЦИК кандидатов в президенты с госсекретарем Совета Безопасности Андреем Равковым. Среди прочего Равков заявил, что боевики прибыли в Белоруссию «делать революцию» и угрожают безопасности «массовых мероприятий».

По словам Дмитриева, он поинтересовался, возможно ли отключение Сети 9 августа, в день президентских выборов. Равков ответил, что если будет опасность, то не исключено полное отключение доступа в интернет.

Равков также добавил, что поиски остальных «боевиков» продолжаются. «До 200 [человек] находятся на территории [Белоруссии], по оперативной информации. Идут поиски. Это как иголка в стоге сена», — отметил он.

Вечером 14 июля в Минске и других городах страны прошли массовые акции в поддержку незарегистрированных в качестве кандидатов в президенты. Как отмечало МВД Белоруссии, в Минске задержали более 250 участников акции.

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Интернет в мире
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Комментарии читателей
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30.07.2020, 19:22
Гость: Александр1

Ну вот,"козел отпущения" на случай проигрыша в Президентских выборах в Белоруссии найден -это Россия.Браво Лукашенко,лучший "друг" России.
30.07.2020, 17:09
Гость: Донбасс

Хотят ли русские войны?
30.07.2020, 16:03
Гость: Дворник с зарплатой 9300 рублей

А почему только интернет? Надо сразу и телевизор российский закрыть. Чтобы тут не начали компанию по разжиганию межнациональной ненависти. Хотя про "белорусских фашистов" будет конечно перебор. В стране, где в ВОВ погиб каждый второй, изначально не может быть фашистов. Значит будут крутить тему националистов! Не впервой.
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