Иран выплатит Украине компенсацию за сбитый Boeing

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Иран выплатит Украине компенсацию за сбитый по ошибке военными пассажирский авиалайнер "Международных авиалиний Украины" (МАУ), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

По его словам, в вопросе выплат есть "различные технические и юридические аспекты" и переговоры по ним еще продолжаются.

Он также напомнил, что в числе пассажиров сбитого Boeing находились не только граждане Украины, большинство были иранцами. Мусави добавил, что Иран несет полную ответственность за случившиеся.

Переговоры между Украиной и Ираном о компенсации начались в Киеве 30 июля.

Напомним, трагедия произошла рано утром 8 января текущего года. Пассажирский самолет Boeing 737-800 МАУ был сбит в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. В числе погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иран признал, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными на фоне осложнения отношений межде Ираном и США.

В конце июля "черные ящики" самолета "МАУ" были доставлены в Париж и расшифрованы.