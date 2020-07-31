Иран выплатит Украине компенсацию за сбитый Boeing
Иран выплатит Украине компенсацию за сбитый по ошибке военными пассажирский авиалайнер "Международных авиалиний Украины" (МАУ), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
По его словам, в вопросе выплат есть "различные технические и юридические аспекты" и переговоры по ним еще продолжаются.
Он также напомнил, что в числе пассажиров сбитого Boeing находились не только граждане Украины, большинство были иранцами. Мусави добавил, что Иран несет полную ответственность за случившиеся.
Переговоры между Украиной и Ираном о компенсации начались в Киеве 30 июля.
Напомним, трагедия произошла рано утром 8 января текущего года. Пассажирский самолет Boeing 737-800 МАУ был сбит в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. В числе погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.
Иран признал, что самолет был сбит по ошибке иранскими военными на фоне осложнения отношений межде Ираном и США.
В конце июля "черные ящики" самолета "МАУ" были доставлены в Париж и расшифрованы.