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Сенаторы США предложили выделять Киеву по 300 млн долларов ежегодно

12:05 31.07.2020
Фото с сайта 5.ua

Группа сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии США, внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение Украине 300 млн долларов на военную помошь, пишет РИА Новости.

Отмечается, что документ также предполагает выделение по 4 млн долларов в год на подготовку украинских офицеров.

Законопроект предусматривает назначение Белым домом специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в нормандском формате и создание рабочей группы по Украине с соответствующими европейскими союзниками. 

Как пишет агентство, в настоящее время Пентагон выделяет Украине ежегодно 250 млн долларов в качестве военной помощи. Внесенным законопроектом сенаторы хотят закрепить финансовые обязательства Вашингтона в отношенении Украины.

Как считают в МИД РФ, США планомерно наращивают военную помощь Украине, пытаясь закрепить свое влияние на их оборонный сектор. Своими действиями власти США поддерживают "партию войны" в Киеве и "пообщряют курск украинских властей на саботаж минских договоренностей и продолжение боевых действий в Донбассе", говорят в российском межполитическом ведомстве.

Темы: США, Украина
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Комментарии читателей
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31.07.2020, 16:48
Гость: Спасут, спасут

Украинские чиновники уже потирают руки. Не так чтобы много, но разворовать сумеют.
31.07.2020, 16:20
Гость: Шило

330! Каждому!
31.07.2020, 15:29
Гость: Русфанат

Триста миллионов не спасут. А Россия наизнанку вывернется, но перестанет косвенно субсидировать свидомых. Все кормушки будут прикрыты. И года не пройдет. Потери же для Украины будут несопоставимо большими. Интерес США понятен - геополитическое сдерживание России. Но, учитывая что сегодня Россия для них не главный противник, на что-то существенное американские марионетки на постсоветском пространстве могут не рассчитывать. Даже при демократах.
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