12:05

Группа сенаторов, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии США, внесла законопроект, предусматривающий ежегодное выделение Украине 300 млн долларов на военную помошь, пишет РИА Новости.

Отмечается, что документ также предполагает выделение по 4 млн долларов в год на подготовку украинских офицеров.

Законопроект предусматривает назначение Белым домом специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в нормандском формате и создание рабочей группы по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

Как пишет агентство, в настоящее время Пентагон выделяет Украине ежегодно 250 млн долларов в качестве военной помощи. Внесенным законопроектом сенаторы хотят закрепить финансовые обязательства Вашингтона в отношенении Украины.

Как считают в МИД РФ, США планомерно наращивают военную помощь Украине, пытаясь закрепить свое влияние на их оборонный сектор. Своими действиями власти США поддерживают "партию войны" в Киеве и "пообщряют курск украинских властей на саботаж минских договоренностей и продолжение боевых действий в Донбассе", говорят в российском межполитическом ведомстве.