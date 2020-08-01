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Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

19:47 1.08.2020
Владимир Жириновский © KM.RU
Владимир Жириновский © KM.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести "красивые" выборы, сняв свою кандидатуру.

"Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться... Александр Григорьевич, оторвитесь вы... И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов", — приводит слова Жириновского РИА Новости.

Лидер ЛДПР также отметил, что "самый лучший вариант" — это возвращение Белоруссии "к родным берегам" по примеру Крыма.

Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа. Действующий глава государства баллотируется на шестой срок.

Темы: Выборы в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко, Владимир Жириновский
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Комментарии читателей
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02.08.2020, 00:52
Гость: Евгений В

Этому жорику самому давно следует на пенсию.
02.08.2020, 00:09
Гость: Вадим

Ну вот, уже и угрозы пошли, в адрес Беларусии.
01.08.2020, 22:27
Гость: Zahar

"Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Путин не может оторваться... Владимир Владимирович, оторвитесь вы... И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов", — приводит слова Жириновского.
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