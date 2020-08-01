Жириновский призвал Лукашенко сняться с выборов

19:47

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко провести "красивые" выборы, сняв свою кандидатуру.

"Власть — это надолго. Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Это самый страшный наркотик. Лукашенко не может оторваться... Александр Григорьевич, оторвитесь вы... И проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов", — приводит слова Жириновского РИА Новости.

Лидер ЛДПР также отметил, что "самый лучший вариант" — это возвращение Белоруссии "к родным берегам" по примеру Крыма.

Выборы в Белоруссии состоятся 9 августа, досрочное голосование начнется 4 августа. Действующий глава государства баллотируется на шестой срок.