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Китай назвал предложение Трампа о продаже TikTok кражей

09:43 4.08.2020
Фото с сайта Marketplace.org

Популярное китайское приложение TikTok окажется под запретом в США в случае, если компания ByteDance не продаст свой бизнес в Америке Microsoft либо другой компании. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, обозначив самый позний срок подобной сделки 15 сентября, пишет "Интерфакс".

По мнению Трампа, покупка бизнеса у ByteDance будет интересна не только Microsoft, но и любой другой американской компании. При этом, условие Трампа - выкуп всей компании, а не долю в ней. 

"Мое мнение было таково, что лучше купить все целиком, чем 30%", - сказал Трамп.

Кроме того, часть средств от продажи TikTok должна пойти министерству финансов США.

В Китае назвали данное заявление Трампа "запугиванием" китайских технологических компаний, а саму предложенную сделку - "кражей". В Китае добавили, что примут ответные меры. 

"У Китая много способов ответить, если администрация США осуществит свой запланированный разгром и захват китайской компании", - добавляют в КНР.

Отношения между Китаем и США остаются напряженными. Популярная социальная сеть TikTok попала в поле зрения американских властей из-за своей огромной популярности среди населения. Власти США неоднократно заявляли, что данное приложение "опасно", так как данные пользователей передаются властям КНР. В свою очередь в TikTok заявляли, что не передавали и не планируют передавать данные пользователей китайским властям.

Темы: Отношения США и Китая, Социальные сети в мире, Технологии и решения
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Комментарии читателей
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04.08.2020, 14:12
Гость: Прохожий

США империя, они делают что хотят и ни кто им не указ.
04.08.2020, 13:58
Гость: gvozd

данные нужны ВСЕМ Государствам.
это основа Контроля.
04.08.2020, 13:13
Гость: Ray Bloom

На счёт кражи китайцам надо заткнуться,
они сами тырят всё подряд со всего мира,
потому, что сами придумать ничего не могут.
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