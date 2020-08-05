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Число жертв при взрыве в Бейруте превысило 100 человек

10:30 5.08.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

При взрыве в порту Бейрута (Ливан) погибло более 100 человек, свыше 4000 людей получили ранения различной тяжести.

Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на данные ливанского общества Красного Креста.

В настоящее время спасатели все еще получают множество звонков о раненых и погибших, находящихся в зданиях, в которые им еще не удалось проникнуть. При этом врачи говорят об отсутствии мест в местных больницах и просят вывозить пострадавших за пределы Бейрута.

Напомним, взрыв прогремел в порту в Бейруте 4 августа 2020 года. По информации ливанского МВД, взрыв произошел на складе с 2750 тоннами аммиачной селитры. Премьер-министр Хассан Дияб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение.

Темы: Происшествия в мире
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Комментарии читателей
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05.08.2020, 12:16
Гость: Пенсионер

Заряженное ружье, которое висит на стене, в конце спектакля обязательно выстрелит! Но дебилы классику не читают!! А "заряженное ружье" висело над городом уже 6 лет, странно, что оно раньше не выстрелило!!!
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