Число жертв при взрыве в Бейруте превысило 100 человек

10:30

При взрыве в порту Бейрута (Ливан) погибло более 100 человек, свыше 4000 людей получили ранения различной тяжести.

Об этом сообщает Sky News Arabia со ссылкой на данные ливанского общества Красного Креста.

В настоящее время спасатели все еще получают множество звонков о раненых и погибших, находящихся в зданиях, в которые им еще не удалось проникнуть. При этом врачи говорят об отсутствии мест в местных больницах и просят вывозить пострадавших за пределы Бейрута.

Напомним, взрыв прогремел в порту в Бейруте 4 августа 2020 года. По информации ливанского МВД, взрыв произошел на складе с 2750 тоннами аммиачной селитры. Премьер-министр Хассан Дияб заявил, что причиной взрыва стало ненадлежащее хранение.