Среди задержанных в Белоруссии оказались люди из Госдепартамента США

16:11

Александр Лукашенко заявил, что в преддверии выборов в Белоруссии были люди с паспортами США.

«Известны имена, фамилии, адреса, пароли, явки. До чудес иногда доходит. Средства массовой информации настораживают нас, что нас тут хотят захватить американцы, натовцы. Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители», - сказал Лукашенко.

«Не важно, американец, госдеповец, принадлежность у тебя к демократической партии… Участвовали в предвыборной кампании в России, получили за это хорошие деньги. Сегодня хайпуются (хайповались) на территории Беларуси. Я думаю: американцы начнут их сейчас защищать. Ничего подобного. Деньги застилают глаза, позеленели от этих денег: кто платит, за того и поют. Вот единственная разгадка. И у нас таких людей немало", - отметил белорусский лидер.

При этом конкретных имен Лукашенко называть не стал. Напомним, 29 июля сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали Виталия Шклярова, консультировавшего белорусских оппозиционных активистов. Шкляров родился в Белоруссии, но затем жил в США, его жена и ребенок - американские граждане. По информации в некоторых СМИ, у Шклярова также имеется американский паспорт, а его жена работает в американском посольстве в Киеве.

Лукашенко также отметил, что «уже задержано немало людей, которые - и это уже доказано - ставили перед собой целью дестабилизировать обстановку в стране. И речь далеко не только о задержании членов ЧВК».