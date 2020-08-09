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СМИ: К резиденции Лукашенко стягивают спецтехнику

20:32 9.08.2020
Стоп-кадр видео

К зданию резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в центре Минска стянуты спецтехника сил правопорядка и грузовики с военнослужащими внутренних войск, пишет РБК со ссылкой на белорусские СМИ. 

Силовики перекрыли улицу, на которой находится здание, и оградили площадь, где расположен Дворец Республики. Правоохранители выставили ограждения и на соседних улицах.

Кроме того, стражи порядка перекрыли пешеходную часть проспекта Независимости около Главпочтамта.

Очевидцы также сообщают, что в Минск заезжают колонны ВВ и армии. Вереница грузовых автомобилей и спецтехники выдвинулась в центр Минска из части ВВ в Уручье.

В Сети появляются фото и видео — на кадрах можно заметить вереницу грузовых автомобилей и спецтехники, которая следует в центр города из части ВВ в Уручье. Военные патрули, усиленные бронеавтомобилями, видели также на въездах в Минск.

Темы: Выборы в мире, Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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10.08.2020, 04:27
Гость: Янукович

в отличии от ботоксного не правил 26 лет. Посмотрите сроки правления Римских императоров. Вы сильно удивитесь, но крайне редко доходило до 15-18 лет за несколько веков. Примерно столько сколько правит Ангела Меркель - 16 лет. Ее и предвыборную ложь многие немцы уже ненавидят. Если в 2021 году не уйдет ее точно так же будут скидывать.
10.08.2020, 01:48
Гость: Top Vicky

О протестах. Еще одни онижедети? Уже проходили в Торонто в июне 2010-го июне (ген.репетиция Одессы в мае 2014м), в Киеве в феврале 2014м. Кажется Минск на подходе?
10.08.2020, 01:31
Гость: иван

что то этот *гость* везде примелькался сначала скажи кому выгодно сместить Лукашенко РФии обнуление слишком шаткая позиция а Беларусь вот она готовая все заводы и фабрики работают сельское хозяйство на высоте лакомый кусок очень раздеобанить аж слюни текут но есть заслон НАРОД и Лукашенко поэтому и Тихановские недоученные в промышленных вопросах и сельском хозяйстве и другие умеющие только считать бабло но они предатели родины хотя в силу своего мышления могут об этом и не знать а предать Родину и НАРОД особенно белорусский чревато
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