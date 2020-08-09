СМИ: К резиденции Лукашенко стягивают спецтехнику

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К зданию резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко в центре Минска стянуты спецтехника сил правопорядка и грузовики с военнослужащими внутренних войск, пишет РБК со ссылкой на белорусские СМИ.

Силовики перекрыли улицу, на которой находится здание, и оградили площадь, где расположен Дворец Республики. Правоохранители выставили ограждения и на соседних улицах.

Кроме того, стражи порядка перекрыли пешеходную часть проспекта Независимости около Главпочтамта.

Правоохранители уже выстроились на тротуарах центрального проспекта около Главпочтампа – на подходе к площади Независимости.https://t.co/OroMJqae2b — Новости Беларуси (@belnovosti2020) August 9, 2020

Очевидцы также сообщают, что в Минск заезжают колонны ВВ и армии. Вереница грузовых автомобилей и спецтехники выдвинулась в центр Минска из части ВВ в Уручье.

В Сети появляются фото и видео — на кадрах можно заметить вереницу грузовых автомобилей и спецтехники, которая следует в центр города из части ВВ в Уручье. Военные патрули, усиленные бронеавтомобилями, видели также на въездах в Минск.