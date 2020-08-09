В Киеве назвали условия возобновления подачи воды в Крым

10:30

Украина может возобновить поставку пресной воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы на полуострове. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Конечно, Украина где угодно, в Крыму или где-то в другом месте, будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и так далее», — сказал он.

При этом Шмыгаль отметил, что Киев не будет поставлять воду «оккупантам, оккупационным войскам, для нужд военных баз».

По словам главы украинского правительства, сейчас поставлять воду из Днепра на полуостров технически невозможно. «Крымский канал перекрыт, и уже не одно расследование журналисты сделали, что невозможно сегодня поставить воду в Крым по имеющейся инфраструктуре, необходимо вкладывать средства, ремонтировать эту инфраструктуру», — пояснил он.

До 2014 года, когда Крым вошел в состав России, вода из Днепра поступала на полуостров по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему 85% потребностей сельского хозяйства территории в пресной воде, напоминает РБК. Однако позднее украинские власти закрыли шлюзы канала. В 2017 году власти Херсонской области построили дамбу, которая полностью перекрыла поставку воды в Крым.