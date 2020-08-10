Почему постсоветское пространство становится антироссийским?

21:31

События, происходящие сегодня в сопредельной Белоруссии, дают очередной повод для весьма печальных выводов

Традиционно считавшееся наиболее надежным союзником нашей страны постсоветское государство на самом деле оказалось в полушаге от превращения в очередную «антироссию». Причем произошло это все внезапно и, как всегда, «совершенно неожиданно». Или – вполне прогнозируемо и даже закономерно...

Что ж, самое время поразмыслить о политике Москвы в отношении собственных ближайших соседей, для определения которой так и напрашивается слово «провальная». При этом в глаза бросается грустный парадокс: большевики, которых кое-кто по сей день пытается упрекать в «развале Российской империи», как раз сумели удержать практически все ее территории. Ну, за исключением бывших всегда наособицу Польши и Финляндии. Что упустили сразу (ту же Прибалтику), вернули в состав СССР потом. А вот после крушения «Союза нерушимого» дела пошли гораздо хуже.

Совершенно очевидно, что при «собирании земель» на руку принадлежавшему к ВКП(б) руководству Страны советов играло то, что во всех «самоопределившихся» после революций 1917 года государствах у него имелись если не однопартийцы, то, как минимум, стопроцентные политические союзники. А как у нас сегодня на «постсоветском пространстве обстоит дело с политическими партиями или общественными движениями, которые хотя бы условно можно было причислить к «пророссийским»? Да никак, откровенно говоря.

Партия социалистов в Молдавии во главе с Додоном вроде бы ратует за «тесное сотрудничество» с Москвой, однако и против в корне противоречащей таковому «евроинтеграции» тоже не сильно возражает. Украинская «Оппозиционная платформа» при всем своем крайне умеренно высказываемом пиетете к России состоит сплошь из бывших «регионалов» и прочих деятелей того же рода, преспокойно сдавших страну в 2014 году майданной хунте и не попытавшихся даже изобразить сопротивление.

Они не пророссийские, не прозападные – они никакие.

Говорить о каких-либо силах, «ориентированных на Москву» в той же Прибалтике или в Закавказье, могут только очень большие фантазеры. Ну, а Восток, как известно, дело тонкое. В Средней Азии «пророссийских сил» тоже как-то не просматривается.

Самое интересное, что потенциальных членов (а, уж тем более, электората) у подобного рода политических сил в странах, представляющих из себя бывшие советские республики, более чем достаточно. Стотысячные (в той же Белоруссии или Прибалтике), а то и миллионные (на Украине или в Казахстане) русские общины, насчитывающие достаточно много тех, кто не прочь был бы не то что укрепить связи с Россией, а и вовсе вернуться в СССР – чем не мощнейший потенциал для их поддержки? Однако, как это ни удивительно, Москве, похоже, этот пропадающий втуне «человеческий ресурс» вовсе не нужен. Там предпочитают идти другим путем – простым и ... неправильным.

Рассмотрим данный тезис на примере все той же Белоруссии. «К чему развивать в стране какие-то пророссийские силы, если ее президент на каждом шагу клянется в братстве и вечной дружбе, подписывает документы по созданию Союзного государства и вообще ведет самую лояльную к России политику, пусть и с отчетливым вымогательским уклоном?» Очевидно, именно так размышляли в МИДе, президентской Администрации и прочих госструктурах, ответственных за внешнюю политику. Вот только этот самый президент «перековался» в мгновение ока – себе и российским интересам на беду. И что теперь прикажете делать?

А ведь на точно такие же «грабли» мы уже наступали на Украине с ее якобы «пророссийским» Януковичем, сперва потащившим страну «интегрироваться» в ЕС, потом давшим задний ход, а в конечном итоге бездарно и трусливо бросившем страну. Что еще должно случиться, чтобы в Кремле (и не только там) усвоили: поставки газа и нефти по «смешным» ценам, снабжение современными вооружениями, опять-таки чуть ли не по себестоимости, торговые преференции, баснословные займы – все это властители считающих себя сильно «независимыми» постсоветских стран очень быстро начинают воспринимать, как нечто должное. И принимаются осматриваться вокруг: «А вдруг кто-то даст больше?»

И ведь дадут, пусть на время, пусть с возвратом! А не дадут – так пообещают, «упаковав» достаточно скромные перспективы в столь завлекательные фразы, что устоять перед ними будет сложно. Китай – среднеазиатским республикам да и той же Белоруссии, Европа – Молдавии и Украине, Турция – Азербайджану, а Соединенные Штаты – всем им, вместе взятым... Одна из наиглавнейших ошибок Москвы, причем системных и упорно повторяемых, это попытка продвигать собственные внешнеполитические интересы на «постсоветском пространстве», часто действуя через местных олигархов, прочих представителей крупного бизнеса и их ставленников в государственной власти. Или, если говорить о Минске – исключительно напрямую через «первых лиц» страны.

Не буду утверждать, что России нужно непременно копировать опыт и методы заокеанских штукарей, умудряющихся отстаивать свои «жизненные интересы» буквально по всему миру. Однако кое к чему присмотреться, право же, стоило бы. Прежде всего – к методикам создания условий для действительно массовой поддержки угодных им лидеров и партий. Это делается, по большей части, путем постепенного и неуклонного внедрения целой сети некоммерческих, неправительственных организаций, проводящих нужную политику, насаждающих необходимые идеи, мнения, установки. У нас, к примеру, частенько критикуют разнообразные курсы, тренинги и целые школы, которые Запад организовывает для представителей СМИ и перспективных политиков «постсоветского пространства». А самим так слабо?..

Сами по себе ни пророссийские лидеры, ни пророссийские движения на осколках того, что некогда было Советским Союзом, не появятся. Их надо растить, пестовать, укреплять и оберегать от нападок, вести непрерывную образовательную деятельность. И сделать это можно, только сменив концепцию внешнеполитической деятельности Москвы самым коренным образом. В противном случае в самом скором времени фраза «никогда мы не будем братьями» будет звучать в адрес России уже со всех сторон, даже если «кружевные трусики» от Запада для таких ораторов окажутся сильно поношенными...

Автор: Александр Харалужный