В Белоруссии начались столкновения после завершения выборов президента

В воскресенье вечером в Белоруссии, где прошли выборы президента страны, начались акции протеста.

Сразу после объявления о завершении голосования в Минске на пересечении проспектов Машерова и Победителей начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН. Позже к ним на помощь прибыли подразделения внутренних войск, сообщает ТАСС.

В этом районе после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 молодых людей, некоторые из них были задержаны. Группа из нескольких десятков протестующих попыталась отбить задержанных, но отступила.

Когда ситуация вышла из-под контроля, милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска. ОМОН в полной экипировке со щитами использовал несколько светошумовых гранат и баллончики с перцовым газом после того, как протестующие пытались прорвать оцепление на площади у стелы "Минск - город-герой". Есть пострадавшие. На площадь прибывают машины скорой помощи. По крайней мере один человек получил травму головы.

Одновременно часть митингующих переместилась к расположенной неподалеку гостинице "Беларусь" и ко Дворцу спорта, где ОМОН также выстроился в цепи и оттеснял людей в сторону Старого города, где на одном из мостов через реку Свислочь они начали срывать государственные флаги.

Протестующие скандируют лозунги, жгут файеры и размахивают национальными флагами. В районе беспорядков чувствуется сильный запах перцового газа.

Журналисты в Минске сообщают, что ОМОН перешел в наступление, открыв огонь по протестующим. Используются резиновые пули, водометы и световые гранаты. В центре Минска слышны выстрелы. Поступают сообщения о крупных взрывах.

Несколько сотен протестующих заняли холм у стелы "Минск - город-герой", зажгли фонарики на своих смартфонах. При этом усиленные части внутренних войск пытаются очистить территорию от митингующих, продолжая активно использовать спецсредства.

По информации СМИ, митингующие начали выстраивать баррикады.

При этом в ряде городов Белоруссии бойцы ОМОН начали опускать щиты. В частности, как отмечают белорусские СМИ, в Лиде (Гродненская область) омоновцы не стали разгонять демонстрантов, а опустили щиты. Кроме того, по данным Telegram-канала NEXTA-live, в Жодино ОМОН опустил щиты. А в Пинске глава райисполкома вышел на переговоры.

OMON officers are running away, some policemen show solidarity with people. #Minsk #Belarus #BelarusVotes #Беларусь pic.twitter.com/xxM1z6Gxav

— Geopolitika Consulting (@geopconsulting) August 9, 2020