В Белоруссии начались столкновения после завершения выборов президента

01:01

В воскресенье вечером в Белоруссии, где прошли выборы президента страны, начались акции протеста.

Сразу после объявления о завершении голосования в Минске на пересечении проспектов Машерова и Победителей начались столкновения протестующих с сотрудниками ОМОН. Позже к ним на помощь прибыли подразделения внутренних войск, сообщает ТАСС.

В этом районе после закрытия большинства избирательных участков собрались около 300 молодых людей, некоторые из них были задержаны. Группа из нескольких десятков протестующих попыталась отбить задержанных, но отступила.

В Минске ОМОН начал задерживать людей. Окружающие бросились их отбивать. pic.twitter.com/iP09NhID61 — TUT.BY (@tutby) August 9, 2020

Когда ситуация вышла из-под контроля, милиция начала жестко вытеснять протестующих из центра Минска. ОМОН в полной экипировке со щитами использовал несколько светошумовых гранат и баллончики с перцовым газом после того, как протестующие пытались прорвать оцепление на площади у стелы "Минск - город-герой". Есть пострадавшие. На площадь прибывают машины скорой помощи. По крайней мере один человек получил травму головы.

Одновременно часть митингующих переместилась к расположенной неподалеку гостинице "Беларусь" и ко Дворцу спорта, где ОМОН также выстроился в цепи и оттеснял людей в сторону Старого города, где на одном из мостов через реку Свислочь они начали срывать государственные флаги.

Протестующие скандируют лозунги, жгут файеры и размахивают национальными флагами. В районе беспорядков чувствуется сильный запах перцового газа.

Журналисты в Минске сообщают, что ОМОН перешел в наступление, открыв огонь по протестующим. Используются резиновые пули, водометы и световые гранаты. В центре Минска слышны выстрелы. Поступают сообщения о крупных взрывах.

Выстрелы в центре Минска pic.twitter.com/9Nu5AaWuEP — Алх Рамонэ (@alxramone) August 9, 2020

Несколько сотен протестующих заняли холм у стелы "Минск - город-герой", зажгли фонарики на своих смартфонах. При этом усиленные части внутренних войск пытаются очистить территорию от митингующих, продолжая активно использовать спецсредства.

По информации СМИ, митингующие начали выстраивать баррикады.

Бойцы спецподразделения «Альфа» на улицах Минска pic.twitter.com/Lxj8M9WVnJ — Алх Рамонэ (@alxramone) August 9, 2020

При этом в ряде городов Белоруссии бойцы ОМОН начали опускать щиты. В частности, как отмечают белорусские СМИ, в Лиде (Гродненская область) омоновцы не стали разгонять демонстрантов, а опустили щиты. Кроме того, по данным Telegram-канала NEXTA-live, в Жодино ОМОН опустил щиты. А в Пинске глава райисполкома вышел на переговоры.

Около 21:30 начались перебои в работе сайтов ведущих СМИ Белоруссии, также недоступны сайты органов власти, в том числе портал, посвященный выборам 2020 года.