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Зеленский легализовал на Украине игорный бизнес

16:01 11.08.2020
Фото с сайта pixabay.com

Владимир Зеленский подписал закон о легализации на Украине игорного бизнеса. 

Согласно закону, залы игровых автоматов и букмекерские пункты могут размещаться только на территории отелей, имеющих не менее 3 звезд, а казино могут располагаться исключительно в пятизвездочных отелях и специальных игровых зонах. В азартные игры смогут играть только люди, достигшие 21 года. Букмекерские конторы также могут работать и на онлайн-площадках.

При этом покерные клубы могут быть исключительно спортивными.

Предполагается, что данное решение будет ежегодно приносить бюджету страны свыше 400 миллионов долларов, а вывод игорной сферы из тени должен ускорить рост ВВП до 1%.

Также планируется, что на Украине появится реестр лиц, которые не смогут посещать игорные заведения.

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Азартные игры
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