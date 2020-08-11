Участник «Северного потока-2» заявил о риске срыва проекта

16:08

Компания Uniper — один из финансовых партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток-2» — допустил, что трубопровод по дну Балтийского моря так и не будет проложен.

Компания Uniper — один из финансовых партнеров «Газпрома» в проекте «Северный поток-2» — допустил, что трубопровод по дну Балтийского моря так и не будет проложен. Об этом говорится в отчете компании за январь—июнь.

«Учитывая тот факт, что США готовят новые санкции против «Северного потока 2», возрастает вероятность того, что строительство будет отложено или вовсе прекращено», — подчеркивается в сообщении. Отмечается, что в Uniper следят за ситуацией и оценивают возможные риски.

В Uniper сообщили, что проект сейчас пользуется поддержкой правительств целого ряда стран. Однако там предупредили, что если станет ясно, что «Северный поток-2» не будет завершен, то компании, вероятно, придется списать предоставленный кредит, что приведет к недополучению запланированного дохода.

Ранее сообщалось, что Штаты направили официальное предупреждение компании — оператору порта Мукран, в котором хранятся трубы для завершения «Северного потока-2» и стоит судно «Академик Черский», которое может завершить строительство. Оператору пригрозили вводом санкций, которые обернутся уничтожением компании, если он не перестанет поддерживать проект.