В Минске задержали координаторов массовых беспорядков

11:45

Правоохранительные органы Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков в Минске, сообщает агентство БелТА.

Как заявляет агентство, один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Оттуда он координировал действиями трех своих соратников, те же в свою очередь, руководили сотнями.

Подробности задержания не сообщаются.

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек госпитализированы. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.