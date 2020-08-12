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В Минске задержали координаторов массовых беспорядков

11:45 12.08.2020
Беспорядки в Минске
Скриншот с YouTube

Правоохранительные органы Белоруссии задержали координаторов массовых беспорядков в Минске, сообщает агентство БелТА.

Как заявляет агентство, один из задержанных, минчанин, снимал номер на 17-м этаже гостиницы "Беларусь". Оттуда он координировал действиями трех своих соратников, те же в свою очередь, руководили сотнями. 

Подробности задержания не сообщаются. 

В Белоруссии уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Протестующие не согласны с оглашенными итогами выборов главы государства, на которых, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская - 10,9%.

В ходе акций протеста один человек погиб, более 200 человек госпитализированы. МВД сообщило о задержании свыше 3 тыс. человек в ночь на 10 августа и более 2 тыс. - в ночь на 11 августа.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Борьба оппозиции за власть за рубежом, Массовые акции и беспорядки в мире
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