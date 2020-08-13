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США пригрозили введением санкций в отношении Белоруссии

09:20 13.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

США не исключают введения санкций в отношении Белоруссии. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, пишет "Интерфакс".

Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Помпео заявил, что США рассмотрит сложившуюся ситуацию и выберет наилучший с их точки зрения вариант.

"Важно определить критерии, что мы можем сделать не только в одностороннем порядке, но и в многостороннем формате, чтобы добиться хороших результатов для белорусского народа", - заявил он. 

Все решения будут приниматься после стабилизации ситуации в Белоруссии.

Помпео подчеркнул, что с точки зрения США, выборы в Белоруссии не были свободными и справедливыми. США также осуждают насилие в отношении мирных протестующих в стране.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. По данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%. Это вызвало волну протестов, которые привели к противостоянию с правоохранительными огранами. 

В результате жестокого разгона демонстрантов за три ночи задержаны более 6 тысяч человек, в больницах находится более 250 пострадавших, один человек погиб.

Темы: Белоруссия, США, Международная политика
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