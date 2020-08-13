Глава избиркома в Витебске признал факт фальсификации на выборах

21:01

Глава избирательной комиссии № 25 в Витебске Сергей Питаленко подтвердил подлинность опубликованной в сети аудиозаписи, на которой глава Октябрьского района города Сергей Сташевский заставляет фальсифицировать результаты голосования в пользу Александра Лукашенко.

Избирательный участок № 25 располагался в школе № 44, Питаленко ее директор. В школе подтвердили, что голос на записи действительно принадлежит Сташевскому. На этом участке, как следует из аудио, большинство голосов получила Светлана Тихановская, а Сташевский заявил членам комиссии, что ему «не хочется», чтобы этот участок «выбился из общей массы», так как «сегодня не та ситуация, чтобы вот эти вот честные от вас демарши смотреть».

Белорусская редакция «Радио Свобода» спросила у Питаленко, действительно ли был изменен протокол. Он ответил журналистам, что «на аудио все есть».

На аудиозаписи звучат слова главы Октябрьского района Витебска Сергея Сташевского:

«Коллеги, давайте так. Я вам скажу, что ваши коллеги [из другого участка, который тоже находился в этой школе] посчитали чуть-чуть иначе, чем вы. Я так понимаю, они также честно и принципиально рассматривали каждую страничку. У них, по предварительным подсчетам, за третьего кандидата [Лукашенко] где-то порядка 75%, за то, что у вас тут очень много [за Тихановскую], — где-то порядка 15%. Это в принципе отражает общую картину, которая складывается по Октябрьскому району. Поэтому мне не хочется, чтобы вы были единственными, кто каким-то образом, непонятно чем руководствуясь — здравым смыслом, чувством гордости, ответственностью и так далее — выбился из общей массы. <...>

Но сегодня не та ситуация, чтобы вот эти вот честные от вас демарши смотреть. Поэтому у меня есть к вам очень жесткое предложение — изменять протокол и менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом [Тихановской].

Значит, готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточное количество людей проголосовало. Не буду объяснять вам причины и даже фантазировать — кто-то по велению сердца, кто-то умом, кто-то кошельком голосовал — это их проблемы. Но у нас есть другие задачи и есть другие проблемы, которые нам нужно решать. Вам сегодня, а потом еще с первого числа [сентября], а потом ко Дню учителя готовиться и так далее. Доходчиво объясняю? <...>

У первого [кандидата в бюллетени – Андрея Дмитриева] убирайте минимум десять, у последнего [Сергея Череченя] убирайте [неразборчиво]. У той, кто у вас лучше всех, значит оставьте максимально 20 процентных пунктов, это будет где-то 240 там с чем-то».

Взять комментарий у Сташевского журналистам не удалось, так как он болеет.

В свою очередь, издание TUT.BY смогло взять комментарий у членов избиркома. По их словам, Сташевский действительно приходил на участок и общался с членами комиссии, однако пока никакого разбирательства не было. При этом они с тревогой ждут развития событий.