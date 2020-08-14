Многотысячная толпа протестующих подошла к Дому правительства в Минске
Стоп-кадр из видео
В Белоруссии уже пятый день продолжается протест против фальсификации выборов и милицейского насилия.
Сегодня огромная колонна работников Минского тракторного завода по проезжей части прошла в центр Минска, на площадь Независимости.
На площади Независимости у Дома правительства уже собрались люди. Несколько тысяч человек стоят прямо у входа в здание правительства, скандируют "Уходи", "Считай голоса", "Живе Беларусь", сообщает "Интерфакс".
Рядом стоит охрана, никого не разгоняют, спецназ щиты, люди им приветственно кричат "Молодцы", девушки бросились обнимать ОМОНовцев.