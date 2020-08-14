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Многотысячная толпа протестующих подошла к Дому правительства в Минске

18:35 14.08.2020
Стоп-кадр из видео

В Белоруссии уже пятый день продолжается протест против фальсификации выборов и милицейского насилия.

Сегодня огромная колонна работников Минского тракторного завода по проезжей части прошла в центр Минска, на площадь Независимости. 

На площади Независимости у Дома правительства уже собрались люди. Несколько тысяч человек стоят прямо у входа в здание правительства, скандируют "Уходи", "Считай голоса", "Живе Беларусь", сообщает "Интерфакс".

Рядом стоит охрана, никого не разгоняют,  спецназ щиты, люди им приветственно кричат "Молодцы", девушки бросились обнимать ОМОНовцев.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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14.08.2020, 20:09
Гость: Россия,

просыпайся.
14.08.2020, 19:17
Гость: Шило

А точно ммнногоооо тысячная!???
14.08.2020, 19:17
Гость: Батька, не переживай

Через 9 месяцев в Белоруссии появится много новых граждан. А это хорошо.
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