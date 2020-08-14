На основателя самого популярного Telegram-канала Белоруссии завели дело

19:30

Министерство внутренних дел Белоруссии возбудило в отношении создателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило уголовное производство.

22-летний Путило подозревается в «организации массовых беспорядков». По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного частями 1 и 3 статьи 293 УК Республики Беларусь, разыскивается гражданин Путило Степан Александрович», - сообщалось в NEXTA. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что данный Telegram-канал является одним из основных по освещению новостей во время протестных акций в Белоруссии. После выборов на канале начали активно призывать граждан республики к участию в митингах.

Главным редактором канала является Роман Протасевич - белорусский оппозиционер со стажем, сообщает РБК. При этом сам Путило проживает в Польше.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста, а затем начались забастовки на промышленных предприятиях. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что протестами в Минске управляли из-за границы.