]]>
]]>
Главная В мире Новости

На основателя самого популярного Telegram-канала Белоруссии завели дело

19:30 14.08.2020
Путило
Степан Путило (Фото: stepanexta / Facebook)

Министерство внутренних дел Белоруссии возбудило в отношении создателя Telegram-канала NEXTA Степана Путило уголовное производство.

22-летний Путило подозревается в «организации массовых беспорядков». По данной статье ему грозит до 15 лет лишения свободы.

«МВД Республики Беларусь за совершение преступления, предусмотренного частями 1 и 3 статьи 293 УК Республики Беларусь, разыскивается гражданин Путило Степан Александрович», - сообщалось в NEXTA. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, что данный Telegram-канал является одним из основных по освещению новостей во время протестных акций в Белоруссии. После выборов на канале начали активно призывать граждан республики к участию в митингах.

Главным редактором канала является Роман Протасевич - белорусский оппозиционер со стажем, сообщает РБК. При этом сам Путило проживает в Польше.

Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. После закрытия избирательных участков в стране начались несанкционированные акции протеста, а затем начались забастовки на промышленных предприятиях. Президент страны Александр Лукашенко заявил, что протестами в Минске управляли из-за границы.

Темы: Белоруссия, Акции протеста оппозиции в Минске
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации