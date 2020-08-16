Посол в Словакии первым из белорусских дипломатов поддержал протестующих

10:31

Посол Минска в Словакии Игорь Лещеня поддержал требования протестующих белорусов. Дипломат записал видеообращение, в котром сказал, что в шоке от сообщений о пытках и избиениях беззащитных граждан. По словам Лещени, в правоохранительных органах Беларуси в XXI веке «возродили традиции НКВД».

«В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране. Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я с Вами, рабочие "БелАЗа“ и Кузнечного завода тяжелых штамповок», - заявил он.

Лещеня, который также был помощником президента Александра Лукашенко, стал первым из представителей МИД Белоруссии, кто заявил о солидарности с митингующими, отмечает Росбалт.