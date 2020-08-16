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Посол в Словакии первым из белорусских дипломатов поддержал протестующих

10:31 16.08.2020

Посол Минска в Словакии Игорь Лещеня поддержал требования протестующих белорусов. Дипломат записал видеообращение, в котром сказал, что в шоке от сообщений о пытках и избиениях беззащитных граждан. По словам Лещени, в правоохранительных органах Беларуси в XXI веке «возродили традиции НКВД».

«В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране. Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я с Вами, рабочие "БелАЗа“ и Кузнечного завода тяжелых штамповок», - заявил он.

Лещеня, который также был помощником президента Александра Лукашенко, стал первым из представителей МИД Белоруссии, кто заявил о солидарности с митингующими, отмечает Росбалт.

Темы: Белоруссия, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии
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Комментарии читателей
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16.08.2020, 16:58
Гость: личный опыт

"Никто в Белоруссии не хочет чтобы было как в Украине."
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Наивные люди. Таких даже не сильно жалко, ибо "простота хуже воровства".
16.08.2020, 16:21
Гость: Иван Иваныч

Ну а выход с кнедликами в народ планируется? Или этой "чести" удостоились только украинцы.
16.08.2020, 15:57
Гость: stalker

"...что он был антиподом Той системы которую сейчас пытаются насадить Предатели Беларуссии". Вот именно, был. А чем стал ? Узурпатором, который фальсифицировал результаты выборов. Человеком, который применил силу в отношении людей, заявивших об этом и вышедших на улицу защищать свое право на честные выборы. Да, среди митингующих были и провокаторы. Но, среди задержанных были и мирные граждане. И их было очень много. И пытки в СИЗО применялись к ним. Это даже глупо отрицать. Так что Лукашенко больше не легитимный руководитель страны. И не имеет правового основания и морального права кому то что-то указывать. А что до Украины, то почитайте самих белорусских журналистов и блогеров. Никто в Белоруссии не хочет чтобы было как в Украине. Люди просто хотят, чтобы власть с их мнением считалась. А на "батьке" свет клином не сошелся. Незаменяемых людей не бывает.
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