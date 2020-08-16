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Внук Назарбаева Айсултан скоропостижно скончался в Лондоне

15:27 16.08.2020
Айсултан Назарбаев
Скриншот с Youtube

В Лондоне в возрасте 29 лет скоропостижно скончался внук первого президента Нурсултана Назарбаева Айсултан, сообщает портал zakon.kz.

По данным издания, причиной смерти стала остановка сердца. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее Айсултан Назарбаев попросил в Великобритании политическое убежище. Он объяснил свою просьбу тем, что на него оказывает давление семья. В частности, он заявлял, что обладает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана".

В 2019 году он был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне, которого он укусил, находясь под воздействием наркотических веществ.

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.

Окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, работал в главном разведывательном управлении министерства обороны Казахстана. Увлекался футболом и некоторое время назад даже пробовал играть за "Портсмут".

Темы: Знаменитости и популярные персоны
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Комментарии читателей
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17.08.2020, 00:20
Гость: лера

не наводи тень на плетень.
16.08.2020, 21:54
Гость: Чекист

Эта смерть внука Назарбаева в Лондоне не первая и видимо и не последняя. Случаи странных смертей в Лондоне бывших россиян и представителей СНГ молодых и в расцвете сил большой. Их всех объединяет нечто общее, все были очень состоятельные люди, бизнесмены и политики которые были в оппозиции власти и пытались как то влиять на политику кремля или своих республик и их всех вскоре находили мертвыми при весьма странных и загадочных обстоятельствах. Местные власти проводившие расследование сразу заподозрили причастность кремля к этим смертям, но прямых улик не нашли, все следы и улики были тщательно заметены, сразу было видно работали профессиональные убийцы и применяли спецсредства не оставляющие следов, которые явно не доступны простым бандитам.
16.08.2020, 21:37
Гость: Зоя

Уж не руссо туристо ли «поработали» с внуком Назарбаева?
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