Внук Назарбаева Айсултан скоропостижно скончался в Лондоне

15:27

В Лондоне в возрасте 29 лет скоропостижно скончался внук первого президента Нурсултана Назарбаева Айсултан, сообщает портал zakon.kz.

По данным издания, причиной смерти стала остановка сердца. Другие подробности произошедшего не сообщаются.

Ранее Айсултан Назарбаев попросил в Великобритании политическое убежище. Он объяснил свою просьбу тем, что на него оказывает давление семья. В частности, он заявлял, что обладает информацией "о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана".

В 2019 году он был приговорен к условному сроку за нападение на полицейского в Лондоне, которого он укусил, находясь под воздействием наркотических веществ.

Айсултан Назарбаев родился 26 августа 1990 года в семье старшей дочери президента Дариги Назарбаевой и Рахата Алиева.

Окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте, работал в главном разведывательном управлении министерства обороны Казахстана. Увлекался футболом и некоторое время назад даже пробовал играть за "Портсмут".