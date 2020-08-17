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Японская экономика пережила сильнейшее падение за 40 лет

16:36 17.08.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

ВВП Японии во втором квартале 2020 года сократился на 27,8% в годовом выражении по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно отчету, экономика страны потерпела спад из-за мер, введенных во время пандемии COVID-19. Это сильнейшее сокращение экономики страны с 1980 года, когда впервые стали публиковать относительную статистику по кварталам года.

ВВП страны в апреле–июне упал на 7,8%, а в годовом исчислении — на 27,8%. В январе-марте ВВП Японии снизился на 0,6%. Эксперты в среднем прогнозировали падение ВВП во II на 7,6% в минувшем квартале, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы за период с апреля по июнь упали на 8,2% в поквартальном выражении по сравнению со снижением на 0,8% в первом квартале. Государственные расходы сократились на 0,3% (ранее - не изменились). Показатель экспорта, в который входят траты зарубежных туристов, приезжающих в Японию, обвалился по итогам квартала на 18,5% на фоне закрытия границ.

Для сравнения, мировой финансовый кризис 2008–2009 годов обернулся для экономики Японии максимальным квартальным снижением на 4,8%. Тем не менее экономика страны переживает нынешний кризисный период лучше многих других развитых государств. В частности, экономика США в этом же квартале сократилась на 9,5%, Германии — на 10,1%, а Великобритании — и вовсе на 20,4%.

Темы: Коронавирус, Япония, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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18.08.2020, 01:16
Гость: Причем здесь трудоголия ?

В России точно такой же тренд. Если работать не дают, то будет падение.
17.08.2020, 21:20
Гость: Вот тебе и

трудоголики по 14 часов. Ни на что это не повлияло.
17.08.2020, 19:50
Гость: Владислав

Как надоел этот лживый визг путинойдов. Рубль обесценился на 28% Цены на продукты питания взлетели на 33%, а путин все страшилки про запад рассказывает и себя хвалит! ПОЗОР!!!
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