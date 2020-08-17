Японская экономика пережила сильнейшее падение за 40 лет

16:36

ВВП Японии во втором квартале 2020 года сократился на 27,8% в годовом выражении по сравнению с предыдущим кварталом. Согласно отчету, экономика страны потерпела спад из-за мер, введенных во время пандемии COVID-19. Это сильнейшее сокращение экономики страны с 1980 года, когда впервые стали публиковать относительную статистику по кварталам года.

ВВП страны в апреле–июне упал на 7,8%, а в годовом исчислении — на 27,8%. В январе-марте ВВП Японии снизился на 0,6%. Эксперты в среднем прогнозировали падение ВВП во II на 7,6% в минувшем квартале, сообщает Trading Economics.

Потребительские расходы за период с апреля по июнь упали на 8,2% в поквартальном выражении по сравнению со снижением на 0,8% в первом квартале. Государственные расходы сократились на 0,3% (ранее - не изменились). Показатель экспорта, в который входят траты зарубежных туристов, приезжающих в Японию, обвалился по итогам квартала на 18,5% на фоне закрытия границ.

Для сравнения, мировой финансовый кризис 2008–2009 годов обернулся для экономики Японии максимальным квартальным снижением на 4,8%. Тем не менее экономика страны переживает нынешний кризисный период лучше многих других развитых государств. В частности, экономика США в этом же квартале сократилась на 9,5%, Германии — на 10,1%, а Великобритании — и вовсе на 20,4%.