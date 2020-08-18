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Лукашенко назвал координационный совет оппозиции захватом власти

17:30 18.08.2020
Фото с сайта president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание координационного совета оппозиции является не чем иным, как попыткой захвата власти и пообещал принять меры.

По его словам, «некий оппозиционный штаб» был создан для передачи власти. «Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», - цитирует слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер также отметил, что «это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит».

«Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список», - высказался глава государства в отношении состава оппозиционного совета.

Лукашенко предупредил, что по Конституции и закону «достаточно мер, чтобы остудить некоторые горячие головы».

Темы: Ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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19.08.2020, 00:56
Гость: Влад 33

Против лома нет приёма, окромя другого лома!...
- Стравливают народ Белорусии.., пропагандистов и агитаторов засылают, запугивают ( звонки семьям, детям милиционеров и омоновцев!).. Значит попахивает «заварушкой» .., проплаченные «оппозиционеры» хотят войны? Хотя и прикрываются высказываниями о исключительно мирном протесте..!..((, видимо готовятся обвинить Власть в очередном насилии над ними!?..((
России необходимо подключаться! Агитаторов , отрабатывающих $$$ - переловить и выдворить навсегда из Белорусии! Объявить вне закона сторонников саботажа и искателей «Легкой жизни» ( легкой жизни нет нигде! Не верьте тупоголовым, это главная ошибка!)..
Людей жаль! Жаль то, что поддаются на «коврижки» и обещания и не умеют ценить Своё..((.
С..... тихановская не понимает, что её уже нет..((. Жаль её, так как «спрыгнуть, не сломав себе хребет» - не получится! На её место готовят иных волков.., проплаченных и на 100% зависимых от ..
Чтобы не было большой крови, необходимо срочно помогать Белорусии! И плевать, что шавки соседские будут вякать!
И только так!..
18.08.2020, 23:38
Гость: Многим странам Запада не нравится

многопрофильный уровень развития этой страны=
ПОЧЕМУ?
Страны Запада все равно ничего белорусского не покупают....
18.08.2020, 23:36
Гость: Чип и Дейл спешат на помощь

В Минске приземлился самолёт ФСБ России

Самолет специального летного отряда «Россия» Ту-214 ПУ вылетел из столичного Внуково и приземлился в аэропорту Минска 18 августа.

На лайнере летает руководство Федеральной службы безопасности России.

ЗЫ. Ждём МЧС РФ.)))
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