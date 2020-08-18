Лукашенко назвал координационный совет оппозиции захватом власти

17:30

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что создание координационного совета оппозиции является не чем иным, как попыткой захвата власти и пообещал принять меры.

По его словам, «некий оппозиционный штаб» был создан для передачи власти. «Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», - цитирует слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский лидер также отметил, что «это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: "мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния". Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит».

«Из бывших "прикорытников", как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список», - высказался глава государства в отношении состава оппозиционного совета.

Лукашенко предупредил, что по Конституции и закону «достаточно мер, чтобы остудить некоторые горячие головы».