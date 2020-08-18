Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии

13:05

Канцлер Германии Ангела Меркель провела во вторник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта, во время разговора Меркель обсудила с Путиным последние события в Белоруссии.

По словам Зайберта, Германия настаивает на том, что беларусское правительство должно отказаться от применения милы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис.