]]>
]]>
Главная В мире Новости

Меркель и Путин обсудили ситуацию в Белоруссии

13:05 18.08.2020
Путин и Меркель
Фото с сайта kremlin.ru

Канцлер Германии Ангела Меркель провела во вторник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на официального представителя кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта, во время разговора Меркель обсудила с Путиным последние события в Белоруссии. 

По словам Зайберта, Германия настаивает на том, что беларусское правительство должно отказаться от применения милы против мирных демонстрантов, немедленно выпустить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом, чтобы преодолеть кризис.

Темы: Международная политика, Ситуация в Белоруссии, Кризис в Белоруссии
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.08.2020, 20:00
Гость: Чукча

А ты присутствовал, стало быть, при избиении младенцев?!
Во раскладка!!!!!! Миф реальный, не только про младенцев.
И, кстати, не подтвержденный. Никак.
18.08.2020, 18:24
Гость: с.инж.

Избиение ИРОДОМ(Л-о) детей для тебя что?
Или ты такой же?
18.08.2020, 18:20
Гость: Будя врать!

Лукашенко сказал- боевики из России, посланы Путиным.
Все комментарии (12)
]]>
Загрузка...
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2020 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.
Организации, запрещенные на территории Российской Федерации