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Лукашенко пообещал «разобраться» с митингующими у заводов

12:42 19.08.2020
Фото с сайта president.gov.by
Фото с сайта president.gov.by

Белорусский лидер Александр Лукашенко призвал рабочих, которые идут на заводы, «не прятать глаза в асфальт». Глава государства пообещал разобраться с теми, кто митингует у заводов и призывает к забастовкам. Об этом президент заявил во время заседания Совета безопасности, передает БелТА.

«Угрозы и атаки — это тоже нас беспокоит, — на рабочих заводов и фабрик, руководителей предприятий. Их перед и после рабочего дня пропускают на проходной через коридор агрессивной толпы. Как гестапо. Я просто хочу сказать рабочим, выразить им большую благодарность и попросить, чтобы они не прятали глаза в асфальт. Вы, рабочие, хозяева на этом заводе, а с этими митингующими, которые вас встречают на проходной, мы разберемся», — сказал Лукашенко.

С утра 19 августа ОМОН разогнал участников акции поддержки бастующих рабочих у Минского тракторного завода. Это первый за несколько дней случай вмешательства сотрудников правоохранительных органов в акцию протеста. На месте событий были задержаны несколько человек.

Между тем один из лидеров оппозиции и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская опубликовала видеообращение к Европейскому совету на английском языке. Она попросила лидеров стран Евросоюза не признавать итоги «сфальсифицированных выборов» и «поддержать пробуждение Беларуси».

Темы: Белоруссия, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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19.08.2020, 16:33
Гость: Распоясались

белорусские бандерлоги.
19.08.2020, 15:51
Гость: про антилукошенков

Просмотрел материал на Эхо: На Лукошенко одну грязь выливают - одна хлеще другой и не одной трезвой мысли. Достал АГ либероидов.
19.08.2020, 15:45
Гость: Иваныч : Твиттер жжёт

@Bobel_the_coon
"Госдеп не захочет, оппозиция не вскочит.
Старинная либеральная поговорка"
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