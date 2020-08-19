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Капитализация Apple впервые превысила $2 трлн

19:46 19.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Акции Apple выросли на 1,33%, до 468,42 долларов по состоянию на 18:24 по Москве. Об этом свидетельствуют данные торгов. Капитализация компании составила 2,003 триллиона долларов.

Инвесторы оценили тот факт, что пользователи Apple продолжили приобретать ее продукцию даже во время коронакризиса и при закрытии торговых точек. В то же время доходы Apple в июне выросли по всем категориям и во всех географических регионах.

На сегодняшний день капитализация главных технологических корпораций США (Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet) превысила шесть триллионов долларов.

Грядущей осенью Apple планирует начать продажи нового флагманского смартфона iPhone 12. Несмотря на небольшой перенос даты запуска новинки из-за COVID-19, Дэн Айвз ожидает «суперцикл продаж» — массовый всплеск покупок новых iPhone. Ожидается, что iPhone 12 станет первым устройством компании с поддержкой технологии 5G.

Темы: Apple, Бизнес и предпринимательство в мире
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