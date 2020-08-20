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Каракас заявил о сходстве атак на Венесуэлу и Белоруссию

09:00 20.08.2020
Александр Лукашенко
Фото с сайта wikipedia.org

Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в ходе вручения ордена белорусскому послу Олегу Паферову выразил поддержку Белоруссии. Как отметил Аррерас, обе страны столкнулись с похожими атаками на действующую власть.

"Беларусь и Венесуэла сталкиваются с похожими атаками, которые повторяют один и тот же сценарий", - заявил Арреас.

Как пишет РИА Новости, МИД подтверили поддержку правительства и президента Венесуэлы "в эти трудные для Белоруссии времена".

В Белорусии в последние ни наблюдается напряженная политическая ситуация. После проведения президентских выборов по всей республике начались массовые протестные акции оппозиции, несогласные с итогами выборов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

Темы: Венесуэла, Ситуация в Белоруссии, Кризис в Белоруссии
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Комментарии читателей
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20.08.2020, 15:58
Гость: Иваныч

Ну ещё не полное сходство. Беспорядки есть, гуайдо есть. А вот совместной высадки змагарско- бандеровского батальона, как было с пойманным в Венесуэле военным отрядом ещё нет. И ареста счетов( а попросту воровства) зарубежных счетов республики Беларусь нет.
Так что " повстанцам" есть куда расти.
20.08.2020, 15:19
Гость: Снур

сама Польша поделенной Германией и Литвой не стала?
Делить и приказывать будет Россия.Прибалтика испокон веку наша.
Аллес.
20.08.2020, 14:56
Гость: Да

Самое главное есть на кого валить , чуть что не так , виновата омерика. На себя в зеркало посмотреть , это увы выше наших сил.
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