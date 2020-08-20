Каракас заявил о сходстве атак на Венесуэлу и Белоруссию
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса в ходе вручения ордена белорусскому послу Олегу Паферову выразил поддержку Белоруссии. Как отметил Аррерас, обе страны столкнулись с похожими атаками на действующую власть.
"Беларусь и Венесуэла сталкиваются с похожими атаками, которые повторяют один и тот же сценарий", - заявил Арреас.
Как пишет РИА Новости, МИД подтверили поддержку правительства и президента Венесуэлы "в эти трудные для Белоруссии времена".
В Белорусии в последние ни наблюдается напряженная политическая ситуация. После проведения президентских выборов по всей республике начались массовые протестные акции оппозиции, несогласные с итогами выборов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.