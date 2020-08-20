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Россия договорилась с Сирией о расширении базы Хмеймим

11:42 20.08.2020
Авиабаза Хмеймим
Скриншот с YouTube

Россия и Сирия договорились о расширении авиабазы Хмеймим, пишет РИА Новости.

По данным агентства, Москва и Дамаск пописали договор о передаче дополнительной территории и акватории для расширения авиабазы Хмеймим.

Отмечается, что речь идет об участке в восемь гектаров в провинции Латакия: стороны согласовали развертывание там медицинско-реабилитационного центра российской авиационной группы.

Ранее президент Владимир Путин поручил провести переговоры с Дамаском о расширении территорий баз в Сирии.

Авиационная группа ВКС России базируется в аэропорту Хмеймим с 2015 года, когда российские военные начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.

Темы: Россия, Сирия
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Комментарии читателей
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20.08.2020, 16:23
Гость: Бандеровской шпане

Белоруссия НАША!
20.08.2020, 16:17
Гость: Время Ч.

Слава богу ты не президент иначе слил бы все что можно лишь бы посытнее пожрать.
20.08.2020, 15:53
Гость: gvozd

Сколько денег вбухали в царские времена в Порт-Артур,Дальний и КВЖД
--
ох уж эти левые "историки"..
они странным образом "помнят" историю России которую уничтожили и историю которой Запретили к изучению..
НО, в упор не помнят как отнимали у нищего населения ссср что бы содержать коммуняк по всему миру и вбухивать миллиарды в базы на кубе, йемене, вьетнаме и т.д.
ну "забыли", память у них такая..
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