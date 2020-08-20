Россия договорилась с Сирией о расширении базы Хмеймим

11:42

Россия и Сирия договорились о расширении авиабазы Хмеймим, пишет РИА Новости.

По данным агентства, Москва и Дамаск пописали договор о передаче дополнительной территории и акватории для расширения авиабазы Хмеймим.

Отмечается, что речь идет об участке в восемь гектаров в провинции Латакия: стороны согласовали развертывание там медицинско-реабилитационного центра российской авиационной группы.

Ранее президент Владимир Путин поручил провести переговоры с Дамаском о расширении территорий баз в Сирии.

Авиационная группа ВКС России базируется в аэропорту Хмеймим с 2015 года, когда российские военные начали принимать участие в боевых действиях против террористов в этом регионе.