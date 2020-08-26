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США арестовали гражданина РФ по обвинению в попытке киберпреступления

08:45 26.08.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Власти США арестовали гражданина России по обвинению в попытке подкупа сотрудника американской компании с целью совершения киберпреступления на территории страны, сообщает "Интерфакс".

Согласно заявлению американского министерства юстиции, россиянин "вербовал сотрудника американской компании для внедрения вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть компании и извлечения из сети данных для вымогательства".

Сообщается, что за внедрение вредоносной программы россиянин пообещал выплатить работнику 1 млн. долларов. 

Россиянин был арестован 22 августа, ему 27 лет, он въехал в США по российскому паспорту и туристической визе. 

В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что дипломаты окажут необходимое консульско-правовое содействие.  "Посольство в курсе произошедшего. В ближайшее время свяжемся с россиянином для выяснения существа проблемы", - заявили в российской дипмиссии.

Темы: Россия, США, Расследование преступлений в мире, Интернет в мире, Интернет и сети, Отношения России и США
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