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Лукашенко пообещал не отдавать Польше Гродненскую область

13:17 27.08.2020
Александр Лукашенко
Фото с сайта president.gov.by

Александр Лукашенко обвинил «неустоявшихся соседей» Белоруссии в развязывании «дипломатической бойни» и «гибридной войны» против республики.

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», - отметил лидер государства.

По словам Лукашенко, соседние страны вмешиваются во внутренние дела страны. Он также обратил внимание на заявления о том, «что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше». «Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится», - заявил глава государства.

Также президент Белоруссии подчеркнул, что зачинщиками протестов являются не сами белорусы: «Они там сидят - под Варшавой, под Вильнюсом».

Темы: Польша, Ситуация в Белоруссии, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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27.08.2020, 19:34
Гость: Белорусский был Белосток до войны говОрите?

Название города происходит от реки Белой (Бяла), на берегу которой он располагается. Оно может быть переведено как «склон у Белой (Бялы). В разное время носил названия: белор. Беласток, идиш ‏ביאַליסטאָק‏‎ (Byalistok, Bjalistok), лит. Balstogė, и рус. Белосток.
Земля, где находится Белосток, принадлежала мазовецким князьям и Тевтонскому ордену; с XIV века — в составе Великого княжества Литовского ......................

По Третьему разделу Речи Посполитой (1795 год) в составе Пруссии, причём город был выкуплен у Потоцких (наследников Браницких); по Тильзитскому миру (1807 год) передан Наполеоном Российской империи, в составе которой был главным городом Белостокской области, а по её упразднении в 1842 — уездным городом Гродненской губернии, центром Белостокского уезда....
13 августа 1915 Белосток после ожесточённой бомбардировки был занят войсками германской армии. В марте 1918 объявлен частью Белорусской народной республики, в июле 1918 года стал частью Литвы. 19 февраля 1919 захвачен Польшей. 28 июля 1920 занят Красной Армией с формированием Временного революционного комитета, претендовавшего на роль коммунистического правительства Польши.....

В сентябре 1939 года был захвачен немцами, но в соответствии с пактом Молотова-Риббентропа передан СССР.

Советским он был.

4 декабря 1939 г Белосток стал центром Белостокской области Белорусской ССР.
27 июня 1941 вновь занят немцами; в городе и его окрестностях в ходе Белостокско-Минского сражения была окружена 10-я армия РКК
27.08.2020, 19:23
Гость: Оу-от нас скрывали, оказывается

Александр Григорьевич говорил, что ни за что не улетит из страны и сравнивал себя с президентом Альенде, который погиб с автоматом в руках во время военного переворота в Чили 11 сентября 1973 года.
Оказывается он и Колю автоматом вооружил!!!
27.08.2020, 19:04
Гость: Чем Польша

хуже Лихтенштейна?
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