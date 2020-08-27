Лукашенко пообещал не отдавать Польше Гродненскую область

13:17

Александр Лукашенко обвинил «неустоявшихся соседей» Белоруссии в развязывании «дипломатической бойни» и «гибридной войны» против республики.

«Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Дипломатическая бойня против нас началась и на самом высоком уровне», - отметил лидер государства.

По словам Лукашенко, соседние страны вмешиваются во внутренние дела страны. Он также обратил внимание на заявления о том, «что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше». «Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится», - заявил глава государства.

Также президент Белоруссии подчеркнул, что зачинщиками протестов являются не сами белорусы: «Они там сидят - под Варшавой, под Вильнюсом».