США внесли в черный список несколько российских НИИ

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Министерство торговли США внесло в черный список несколько российских научно-исследовательских институтов, пишет "Интерфакс".

Так, в нем значатся 33-й Центральный научно-исследовательский институт, три объекта 48-го Центрального научно-исследовательского института министерства обороны России, который, в том числе, участвовал в работе над вакциной от COVID-19 вместе с Центром имени Гамалеии. В черный список также попал Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.

В американском ведомстве заявили, что причиной санкций против российских НИИ стало якобы их "участие в работе над химическим оружием".

Посол РФ в Вашингтоне заявил, что Москва требует разъяснить данный шаг американской стороны, так как никаких доказательств подобной деятельности российских научных институтов не представлено.

"Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать"", - заявил посол, добавив, что США упорно игнорируют факт того, что еще в 2017 году международное сообщество в лице Организации по запрещению химического оружия подтвердило полное выполнение Россией положений соответствующей Конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия.

Антонов добавил, что на сегодняшний день только в США есть в наличии "существенные запасы боевых отравляющих веществ", при этом власти "под различными предлогами затягивают с их уничтожением".

В черный список Минторга США обычно вносятся предприятия, деятельность которых, по мнению Вашингтона, угрожает национальной безопасности США или идет вразрез с американскими внешнеполитическими приоритетами. Как правило, фигурантам списка либо запрещают покупать в США продукцию двойного назначения, либо – делают этот процесс более сложным.