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Минобороны РФ заявило о попытке военных США блокировать российский патруль

14:05 27.08.2020
Министерство обороны РФ
Фото © KM.RU, Илья Шабардин

В российском Министерстве обороны объяснили инцидент между российскими и российскими военным в Сирии.

В ведомстве заявили, что американские военные нарушили договоренности и попытались блокировать патруль российской военной полиции, пишет "Интерфакс". При этом, командование международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны росийской военной полиции. 

Однако, несмотря на это, в нарушение договоренностей, военнослужащие вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля.

"В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что российская сторона дала исчерпывающие пояснения американцам. 

Ранее сообщалось, что несколько американских военных пострадали в результате столкновения с российским бронетранспортер (БТР). США обвинили российских военных в провоцировании ДТП.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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27.08.2020, 17:56
Гость: Alex203

Жарко скучно вот и шалят.
27.08.2020, 17:50
Гость: Пуническая война

СШП должны быть разрушены.
27.08.2020, 17:42
Гость: Не

Вы видали такое?! Опять кровавая гебня!
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