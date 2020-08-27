Минобороны РФ заявило о попытке военных США блокировать российский патруль

14:05

В российском Министерстве обороны объяснили инцидент между российскими и российскими военным в Сирии.

В ведомстве заявили, что американские военные нарушили договоренности и попытались блокировать патруль российской военной полиции, пишет "Интерфакс". При этом, командование международной антитеррористической коалиции в соответствии с действующим порядком было заранее уведомлено о прохождении колонны росийской военной полиции.

Однако, несмотря на это, в нарушение договоренностей, военнослужащие вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля.

"В ответ на это военной полицией ВС РФ были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что российская сторона дала исчерпывающие пояснения американцам.

Ранее сообщалось, что несколько американских военных пострадали в результате столкновения с российским бронетранспортер (БТР). США обвинили российских военных в провоцировании ДТП.