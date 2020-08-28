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Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

09:05 28.08.2020
Дональд Трамп
Скриншот с YouTube

Действующий президент США Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты страны от Республиканской партии, сообщает "Интерфакс".

Трамп заявил, что гордится тем доверием, которое ему высказали однопартийцы, выдыинув его на пост президента США на следующие четыре года. Он заявил, что продолжит "защищать Америку" и "вести ее по пути дальнейшего развития и процветания", продолжив борьбу с "фашизмом и коммунизмом". 

Он также вновь подверг критике своего конкурента, кандидата от демократов Джо Байдена, который по мнению Трампа, в случае избрания погрузит страну в "анархию и беззаконие".

Тамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии в минувший понедельник. Майк Пенс официально стал кандидатом на пост вице-президента США.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре текущего года. 

Темы: Дональд Трамп, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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28.08.2020, 13:30
Гость: привет гарему Личный опыт

ПОБЕДИТ ХАРРИС КАМАЛА . Потому как республиканцы сомневаются что Байден дотянет до инаугурации,правда республиканцы аргументируют мол слишком старый не доживет до инаугурация. Но дело в том что в мае-летом когда негры бунтовали в сша ОНИ ТРЕБОВАЛИ ЧТОБЫ ПРЕЗИДЕНТОМ ПОСТАВИЛИ ЧЕРНУЮ ЖЕНЩИНУ. Байден ни женщины и не черная женщина,не толерантно,но для выборов нужен,ведь американцы не проголосуют за женщину. ТАК ЧТО ПОМЯНИ МОИ СЛОВА 46 ПРЕЗИДЕНТОМ БУДЕТ ХАРРИС КАМАЛА
28.08.2020, 12:25
Гость: личный опыт

Радостным подхрюкиванием.
28.08.2020, 10:58
Гость: Госдума

встретила это известия стоя аплодисментами?
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