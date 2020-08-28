Трамп официально стал кандидатом в президенты США от республиканцев

09:05

Действующий президент США Дональд Трамп официально стал кандидатом в президенты страны от Республиканской партии, сообщает "Интерфакс".

Трамп заявил, что гордится тем доверием, которое ему высказали однопартийцы, выдыинув его на пост президента США на следующие четыре года. Он заявил, что продолжит "защищать Америку" и "вести ее по пути дальнейшего развития и процветания", продолжив борьбу с "фашизмом и коммунизмом".

Он также вновь подверг критике своего конкурента, кандидата от демократов Джо Байдена, который по мнению Трампа, в случае избрания погрузит страну в "анархию и беззаконие".

Тамп был официально выдвинут кандидатом в президенты США от Республиканской партии в минувший понедельник. Майк Пенс официально стал кандидатом на пост вице-президента США.

Президентские выборы в США пройдут в ноябре текущего года.