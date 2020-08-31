Лукашенко и 29 официальным лицам запретили въезд в Эстонию, Литву и Латвию

17:24

Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии запретили въезд президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также 29 другим официальным лицам республики.

«На основании решения кабинета министров Латвийской Республики, а также координации с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение на неопределенный срок установить запрет на въезд в Латвию для 30 должностных лиц Республики Беларусь», - цитирует ТАСС сообщение латвийского МИД.

В список также попал старший сын Александра Лукашенко - Виктор Лукашенко (помощник по национальной безопасности), Лидия Ермошина (председатель ЦИК), Игорь Сергеенко (глава администрации президента), Максим Рыженков (первый замглавы администрации президента), Ольга Чуприс (замглавы администрации президента), Геннадий Богдан (управляющий делами президента), Юрий Караев (глава МВД), Иван Носкевич (председатель Следственного комитета Белоруссии), Валерий Вакульчик (председатель Комитета государственной безопасности республики), Олег Слижевский (министр юстиции) и другие официальные лица.