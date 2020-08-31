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Лукашенко и 29 официальным лицам запретили въезд в Эстонию, Литву и Латвию

17:24 31.08.2020
Фото с сайта president.gov.by

Министерства иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии запретили въезд президенту Белоруссии Александру Лукашенко, а также 29 другим официальным лицам республики.

«На основании решения кабинета министров Латвийской Республики, а также координации с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение на неопределенный срок установить запрет на въезд в Латвию для 30 должностных лиц Республики Беларусь», - цитирует ТАСС сообщение латвийского МИД.

В список также попал старший сын Александра Лукашенко - Виктор Лукашенко (помощник по национальной безопасности), Лидия Ермошина (председатель ЦИК), Игорь Сергеенко (глава администрации президента), Максим Рыженков (первый замглавы администрации президента), Ольга Чуприс (замглавы администрации президента), Геннадий Богдан (управляющий делами президента), Юрий Караев (глава МВД), Иван Носкевич (председатель Следственного комитета Белоруссии), Валерий Вакульчик (председатель Комитета государственной безопасности республики), Олег Слижевский (министр юстиции) и другие официальные лица.

Темы: Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, Александр Лукашенко
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Комментарии читателей
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01.09.2020, 00:44
Гость: ABCD

На счёт Литвы и Пистонннии не знаю, а вот латвийские порты почувствуют это на своей шкуре точно. Если батька рубанёт им транзитный поток через их порты, то тогда точно там сразу вспомнят и демократию и о правах человека, но уже у себя.
Доля Белорусского транзита через прибалтийские порты примерно 46%. РФ постоянно снижает свою экспортную долю транзита через Прибалтику. С уходом Белоруссии там останется 8..12% от былых объёмов. То есть, порты будут работать практически в убыток.
01.09.2020, 00:43
Гость: незрячему

в конце 90-х годов Россия была на грани краха и развалить ее на части уничтожив как государство было очень легко Но почему-то Штаты не воспользовались этой возможностью а наоборот-помогали голодающему населению И не только Штаты но и многие страны Запада А теперь когда Россия стала мощной державой с сильнейшей армией США хочет ее уничтожить-полный бред
01.09.2020, 00:15
Гость: Микита

За три недели фашистского путча "режим" Батьки как раз показал свою жизнеспособность. Президенту, своему народу и конституционному долгу остались верны армия, МВД, все министры, Конституционный суд и др. органы власти. Попытки майданщиков развернуть в стране забастовки провалились. Предприятия работают, село убирает урожай. Минтруд разъяснил: политически мотивированные забастовки, то есть с требованиями отставки президента, по Трудовому кодексу запрещены. Как и в России, ЕС и США. Вопрос может быть к батьке Луке один: как и почему он зарегистрировал кандидатом в президенты уже много лет нигде не работающую Тихановскую?
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