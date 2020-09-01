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США могут ввести санкции против России из-за Белоруссии

21:58 1.09.2020
Фото с сайта ru.wikipedia.org

Соединенные Штаты могут рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии. Также США обсуждают возможность введения санкций против семи граждан Белоруссии, имеющих отношение к «фальсификации» выборов в республике, пишет «Коммерсант» со сылкой на Reuters. 

«Это минимальные усилия... чтобы не только назвать и пристыдить, но и показать, что когда люди крадут выборы и применяют насилие в отношении мирных протестующих, пользующихся основными свободами собраний и слова, то должна быть какая-то ответственность»,— приводит агентство слова высокопоставленного чиновника Госдепа. Имена белорусов, против которых могут ввести ограничительные меры,  не раскрываются.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в ответ на угрозы санкций со стороны США заявил, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии, пишет РИА Новости. Дипломат отметил, что Москва уважает право жителей республики разобраться в своих проблемах самостоятельно. США же не впервой «самым бесцеремонным и грубым образом» влезают в дела других государств, подчеркнул он.

Темы: США, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Отношения России и Белоруссии, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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02.09.2020, 12:10
Гость: Да уж

Из-за Попрошайки у России только проблемы, потери, убытки и расходы. И ничего хорошего.
02.09.2020, 11:59
Гость: ты так и не усвоил эпюру развала СССР

Знаешь, что такое катастрофа?
Катастрофа ,когда самолет летит-летит,и тут внезапно становится тяжелее воздуха.298 погибших.Траур.Скорбь.Суд.Приговор.
Но это не беда.
Беда,когда козлик идет по брёвнышку ,защемлённому Величием в виде консоли,а на него сверху добавляется ,как снеговая нагрузка на голову Польза от санкций.Происходит вероломный момент и козлик рушится вместе с бревнышком в туда,где ждёт его ...Ну ты наверное уже догадался про основной термин (сопро)МАТа.Где уже загруз Газпром с иском по использованному газу на вечные огни на астрономическую сумму в 140 тыс рублей(не долларов,а рублей!Китайский вариант, однако, распостраняется как короновирус),где Миллер нефть в бутылки разливает,где Рогозин ракеты в хохлому расписывает,где в истерике строят для завлекалова по интересам административного ресурса : военные,спортивные и полицейские храмы.
И как сказал один знакомый Газпром,кремлёвского образования:"Мечты сбываются!".
Надо только немножко подождать!
будет тебе дудка с бубном !
02.09.2020, 09:22
Гость: справедливые требования

Дипломат отметил, что Москва уважает право жителей республики разобраться в своих проблемах самостоятельно. США же не впервой «самым бесцеремонным и грубым образом» влезают в дела других государств, подчеркнул он.////////////////
Где печенюшки, товарищи пендосы? Я требую свою партию печенюшек,про которые тонко намекнул Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.В ту пору ,когда самозванец с обнуленцем ударными темпами строят Нью-Васюки от Бреста до Владивостока,вы черт бы вас брал,зажали мои печенюшки.А еще себя позиционируете страной демократических стандартов!Вы ещё не понимаете ,что вы творите! Последний раз спрашиваю ,Где мои стандартные печенюшки?
Готов с пониманием отнестись ,если в случае форсмажорных обстоятельств у вас в загнивающей Америке нае...крылась микроволновка.Готов даже пойти на вынужденный обмен "всех на всех" . Я вам печенюшки ,а вы санкции против постоянно намекающей стороны.
Требую санкции в обмен на печенюшки!
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