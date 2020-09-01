США могут ввести санкции против России из-за Белоруссии

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Соединенные Штаты могут рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае более открытого вмешательства в дела Белоруссии. Также США обсуждают возможность введения санкций против семи граждан Белоруссии, имеющих отношение к «фальсификации» выборов в республике, пишет «Коммерсант» со сылкой на Reuters.

«Это минимальные усилия... чтобы не только назвать и пристыдить, но и показать, что когда люди крадут выборы и применяют насилие в отношении мирных протестующих, пользующихся основными свободами собраний и слова, то должна быть какая-то ответственность»,— приводит агентство слова высокопоставленного чиновника Госдепа. Имена белорусов, против которых могут ввести ограничительные меры, не раскрываются.

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков в ответ на угрозы санкций со стороны США заявил, что Россия не вмешивается в дела Белоруссии, пишет РИА Новости. Дипломат отметил, что Москва уважает право жителей республики разобраться в своих проблемах самостоятельно. США же не впервой «самым бесцеремонным и грубым образом» влезают в дела других государств, подчеркнул он.