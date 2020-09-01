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Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

13:19 1.09.2020
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org

Литва, Латвия и Эстония приняли решение отказаться от закупок электроэнергии у Белоруссии. Оно начнет действовать после запуска Белорусской АЭС в Островце в 2021 году, отмечается в сообщении министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

«Согласно соглашению, торговля электроэнергией с Белоруссией прекратится после запуска там атомной электростанции, и для этого будет внедрена система сертификатов происхождения электроэнергии»,— говорится в пресс-релизе.

Министр экономики и инфраструктуры Эстонии Таави Аас отметил, что документ включает важные для страны вопросы. Он предполагает единый тариф на использование инфраструктуры и сокращение торговых возможностей с третьими странами. По словам замминистра Тимо Татара, для Эстонии важны равное отношение к участникам рынка, хеджирование рисков, связанное с безопасностью поставок, и повышение инвестиционной безопасности на рынке электроэнергии Балтии.

Соглашение трех прибалтийских стран, рассчитанное на срок до 2025 года, практически не затрагивает их торговлю с РФ. Так, торговля электроэнергией между Калининградом и Литвой продолжится в прежнем объеме. Что касается торговли на российско-латвийском участке, то она, как и раньше, будет осуществляться в сокращенном объеме. 

БелАЭС возводится в Гродненской области, рядом с городом Островец. Генподрядчиком строительства является российская компания «Атомстройэкспорт», которая входит в «Росатом». В начале прошлого месяца в активную зону реактора первого энергоблока станции начали загружать ядерное топливо, что означало этап его физического пуска. Полностью в промышленную эксплуатацию первый блок должны ввести в первом квартале 2021 года.

Темы: Белоруссия, Латвия, Литва, Эстония, Кризис в Белоруссии
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Комментарии читателей
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01.09.2020, 16:47
Гость: алекс

Наконец то правильное русское слово-ПРИБАЛТИКА!!!Может ещё Бошкортостон переименуют в БАШКИРИЮ?
01.09.2020, 16:32
Гость: Шило

Процесс пошел! Прибалтийские тигры, на своих запасах живут!
01.09.2020, 15:59
Гость: Моня

Скоро кремлевские евреи и по 10 рублей за КВт сделают - они же тут колониальная администрация.
Все комментарии (17)
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