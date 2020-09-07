Меркель заявила о влияния ситуации с Навальным на «Северный поток - 2»

16:06

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о согласии с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в том, что позиция Берлина по «Северному потоку - 2» может напрямую зависеть от дальнейших шагов России по инциденту с Алексеем Навальным.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя кабмина Штеффена Зайберта.

При этом Зайберт отметил, что Меркель пока не обсуждала данную ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее остановки «Северного потока - 2» требовали лидеры партии «Союз-90»/«Зеленые». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий. Аналогичные требования выдвигал и кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

Напомним, врачи клиники «Шарите» в Берлине в конце августа подтвердили версию об отравлении Алексея Навального. По их словам, результаты исследований указывают, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество врачи не назвали.