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Меркель заявила о влияния ситуации с Навальным на «Северный поток - 2»

16:06 7.09.2020
Фото Raimond Spekking с сайта wikimedia.org

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о согласии с главой МИД ФРГ Хайко Маасом в том, что позиция Берлина по «Северному потоку - 2» может напрямую зависеть от дальнейших шагов России по инциденту с Алексеем Навальным.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление официального представителя кабмина Штеффена Зайберта.

При этом Зайберт отметил, что Меркель пока не обсуждала данную ситуацию с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, ранее остановки «Северного потока - 2» требовали лидеры партии «Союз-90»/«Зеленые». В либеральной Свободной демократической партии предлагали ввести временный мораторий. Аналогичные требования выдвигал и кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

Напомним, врачи клиники «Шарите» в Берлине в конце августа подтвердили версию об отравлении Алексея Навального. По их словам, результаты исследований указывают, что политик был отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, но конкретное вещество врачи не назвали.

Темы: Ангела Меркель, Германия, Газпром, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 02:09
Гость: Немо

могли и убить запросто Платошкина, как убили генерала Рохлина. этим тварям все их преступления зачтутся. они думают "эта музыка будет длиться вечно"
07.09.2020, 23:48
Гость: IgS

я в Таманской служил. Нас так там гоняли и тренировали с хим и ОВ и кино документальное - там пузырька хватает чтобы на гектаре вокруг тараканы сдохли! у них Солсбери коты ходят, птицы и придурки в химзащите. ВМЕСТЕ! и с этим самолетом - Ваша правда! при спазме дыхания много не покричишь!
07.09.2020, 23:41
Гость: IgS

я через аккаунт конторы где работал повесил ссылку на ютюбе на парад 08.09.1945 в Берлине. Забывать, мать их, стали.
07.09.2020, 22:54
Гость: Сварог

Отравили нашего русского народного кандидата Навального. Меркель права. Никаких Северных и Южных потоков. Для кого все это строится? Для воровской сырьевой олигархии инородцев-космополитов? Когда наш русский народ остается в нищете, а все финансовые потоки идут в руки аферистов и дельцов, Миллерам и Михельсонам, Вексельбергам и Абрамовичам, Дерибаскам и Фридманам.....А может хватит обманывать народ и манипулировать людьми?
07.09.2020, 22:30
Гость: Сократ

В общем чувствую я, что неудачник "Газпром" опять опарафинился, и без всякого толка зарыл трубы в море. Не дадут национальному достоянию очередную газовую трубу в Европу достроить. По мне бы, нужно действовать так. Лишить Европу нашего газа вообще, пусть там мерзнут зимой вместе с Украиной, а далее поглядим. Освободившиеся мощности направить на газификацию всей остающейся без газа части нашей страны.
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