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СМИ назвали имена россиян с «золотыми паспортами» Кипра

09:50 7.09.2020
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Кипрская газета Politis разместила на своем сайте имена владельцев «золотых паспортов» Кипра. Утвержденный с 2008 по 2012 год список состоит из 34 человек, большинство из них составляют россияне и украинцы.

Всего в указанный период кипрское гражданство в обмен на инвестиции получил 141 человек. В 34 случаях паспорта получил бизнесмены из РФ, Украины и Сирии, а также члены их семей. Отмечается, что все они входили в группу «повышенного риска», находились под следствием или работали в компаниях, попавших под санкции или административные штрафы.

В перечень, среди прочих, вошли украинский бизнесмен Игорь Коломойский и его родные, глава группы компаний ЕСН Григорий Березкин, владелец торговой сети Spar в России и Тульского мясокомбината Антон Белобрагин, гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб» Людмила Коган, первый зампредседателя ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев.

Кроме того, в список попали: совладелец компании Evraz Александр Фролов, экс-член правления Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко, глава правления ГК ВИД Алексей Ушамирский, первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев, президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров и другие.

Осенью прошлого года власти Кипра приняли решение аннулировать гражданство 26 человек, которые получили его по программе «Гражданство за инвестиции». Среди них были девять россиян, однако публично их фамилии не назывались. По данным СМИ, в их число вошли, в частности, экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев и предприниматель Олег Дерипаска.

Темы: Кипр, Бизнес и предпринимательство в мире, Бизнес и предпринимательство в России
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Комментарии читателей
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07.09.2020, 15:53
Гость: нет-нет

О чем вы говорите? американцы заставят. Уже было когда Кипр по требованию Америки нагнул "расиянских" олигархов. Разговоры про имидж, про неприкосновенность частной собственности, про инвестиции оставьте для слабоумных.
07.09.2020, 15:40
Гость: да-да

это с ними троцкистами боролся наш государственник Сталин. Громил их и не подпускал к управлению страной.
07.09.2020, 14:47
Гость: Евгений В

Проголосовали за "поправки", теперь терпите дальше.
07.09.2020, 14:21
Гость: ясен пень, что полностью

Кипр не раскроет...
07.09.2020, 14:02
Гость: особенно "понравилось"- владелец торговой сети Spar

в России и Тульского мясокомбината Антон Белобрагин

Читать полностью: https://www.km.ru/world/2020/09/07/biznes-i-predprinimatelstvo-v-rossii/878495-smi-nazvali-imena-rossiyan-s-zolotymi-p

Помните как нам в 90-х вещали:"Потерпите, идёт накопление капитала,ЩАС они кааак накопят, кааак вложат и будет нас ЩАСТЕ, рабосие высокооплачиваемфе места.
Они таки накопили, но вкладывают в экономики США, Англии, Кипра, Израиля.

А некоторые считают что мы должны думать откуда есть-пошла земля Русская и как захватить окраины.
Не должно быть паразитов которые скупают все подряд от бань до мясокомбинато, а потом вкладывают во вражеские экономики.
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