СМИ назвали имена россиян с «золотыми паспортами» Кипра

09:50

Кипрская газета Politis разместила на своем сайте имена владельцев «золотых паспортов» Кипра. Утвержденный с 2008 по 2012 год список состоит из 34 человек, большинство из них составляют россияне и украинцы.

Всего в указанный период кипрское гражданство в обмен на инвестиции получил 141 человек. В 34 случаях паспорта получил бизнесмены из РФ, Украины и Сирии, а также члены их семей. Отмечается, что все они входили в группу «повышенного риска», находились под следствием или работали в компаниях, попавших под санкции или административные штрафы.

В перечень, среди прочих, вошли украинский бизнесмен Игорь Коломойский и его родные, глава группы компаний ЕСН Григорий Березкин, владелец торговой сети Spar в России и Тульского мясокомбината Антон Белобрагин, гендиректор компании «БФА-Девелопмент» и вдова бывшего владельца банка «Уралсиб» Людмила Коган, первый зампредседателя ВЭБ.РФ Михаил Кузовлев.

Кроме того, в список попали: совладелец компании Evraz Александр Фролов, экс-член правления Еврофинанс Моснарбанка Владимир Столяренко, глава правления ГК ВИД Алексей Ушамирский, первый замглавы финансово-экономического департамента «Газпрома» Игорь Шаталов, совладелец группы «Синтез» Леонид Лебедев, президент международной группы компаний «Арети» Игорь Макаров и другие.

Осенью прошлого года власти Кипра приняли решение аннулировать гражданство 26 человек, которые получили его по программе «Гражданство за инвестиции». Среди них были девять россиян, однако публично их фамилии не назывались. По данным СМИ, в их число вошли, в частности, экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев и предприниматель Олег Дерипаска.