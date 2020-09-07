Трамп догоняет Байдена. США пора готовиться к «майдану»?

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Нынешний хозяин Белого дома сокращает разрыв со своим конкурентом по предвыборной гонке. Результат будущего голосования становится всё более непредсказуемым

Последние дни принесли неожиданные новости относительно предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Нынешний хозяин Белого дома, которого кое-кто уже поспешил списать со счета, априори объявив лузером в предстоящей электоральной схватке, принялся сокращать разрыв со своим оппонентом. Так что результат голосования становится все более непредсказуемым.

Впрочем, еще больше интриги в ответе на вопрос: примет ли этот результат американское общество?

На днях такое авторитетное издание, как USA Today, обнародовало данные социологического опроса, согласно которому за три прошедших месяца оценивавшееся в 12 процентных пунктов отставание Дональда Трампа от Джо Байдена уменьшилось до 7 п. п.

Еще более оптимистичную для действующего президента картину рисуют данные соцопроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN. Если верить им, сегодня за Байдена готовы проголосовать 50% опрошенных граждан США, за Трампа же - 46% респондентов. То есть здесь разрыв составляет всего лишь 4 п. п.!

Стоит вспомнить, что во время предыдущих выборов, в ходе которых соперницей Дональда Трампа была Хиллари Клинтон, социологи «рисовали» ему проигрыш именно в 7 п. п., а он победил. В нынешней же обстановке позиции главы Белого дома даже, пожалуй, получше, если рассматривать расклад по штатам, среди которых на его сторону стал склоняться даже колебавшийся ранее Мичиган.

Не будем забывать: в США главу государства избирают не граждане прямым голосованием, а так называемые коллегии выборщиков. Это принесло Трампу победу в 2016 году, и, похоже, играет на руку и сейчас.

Местные политические эксперты, пытающиеся доискаться причин столь резкой смены электоральных симпатий, склоняются к выводу, что путевкой во второй срок для нынешнего лидера нации, скорее всего, могут стать лихорадящие страну вот уже который месяц массовые протесты, развернувшиеся изначально под антирасистскими лозунгами и столь горячо поддержанные оппонентами Дональда Трампа - Демократической партией США.

Это движение, начинавшееся как яркое уличное шоу, по мнению многих американцев, зашло слишком уж далеко, вылившись в массовые вспышки насилия, погромы, мародерство и акты вандализма. Люди хотят порядка и покоя, причем ассоциируются эти понятия у них с консервативным Трампом, а не с либеральным Байденом.

Проблема заключается в том, что предельно обострившаяся предвыборная борьба, сопровождающаяся максимально острыми взаимными выпадами конкурентов, расколола страну.

Данные упоминавшихся социологических опросов несут в себе крайне тревожные тенденции: по утверждению авторов USA Today, признать победу «чужого» кандидата законной и честной сегодня абсолютно не готовы около 20% сторонников Трампа и 28% приверженцев Байдена. Надо сказать, что уровень доверия к результатам грядущих выборов, пожалуй, еще никогда не был в США настолько низким, как сейчас.

Каков будет результат подобного скептицизма? Во многом это зависит от того, согласятся ли с объявленными результатами голосования сами претенденты на президентский пост. И что-то подсказывает, что здесь изрядный сюрприз способны преподнести оба кандидата: слишком уж воинственной была все последнее время их риторика.

Не стоит забывать и о «факторе улицы»: те же фанаты Байдена и демократов, отметившиеся в протестах, вполне могут объявить о непринятии итога выборов. И тогда у экс-вице-президента появится огромный соблазн оседлать эту новую протестную волну, возглавить и въехать на ее гребне в Белый дом.

Впрочем, электорат Трампа, те самые средние белые американцы, у которых творящиеся на улицах их городов безобразия уже в печенках сидят, в последнее время демонстрируют изрядную способность и стремление к консолидации. Они тоже способны сказать свое веское слово в том случае, если будут твердо уверены в том, что победу у них украли.

Самое же опасное для США во всем этом - образовавшаяся в обществе за время расовых протестов взрывоопасная прослойка как профессиональных активистов, так и борцов с ними. И тем, и другим любой кавардак в стране будет только на руку.

Многие политические эксперты считают, что финальную точку в предвыборной борьбе могут поставить предстоящие дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Возможно, если только они помогут определиться со своими избирательными симпатиями тем процентным пунктам, которые, по данным социологов, еще колеблются.

Но нельзя сбрасывать со счетов и другой вариант, при котором оба кандидата, оказавшись лицом к лицу, еще больше взвинтят накал противостояния и призовут своих сторонников идти на баррикады в случае собственного проигрыша. Тогда Соединенным Штатам «майдана» не миновать.

Автор: Александр Харалужный