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Трамп догоняет Байдена. США пора готовиться к «майдану»?

18:54 7.09.2020
Джо Байден и Дональд Трамп. Коллаж © KM.RU

Нынешний хозяин Белого дома сокращает разрыв со своим конкурентом по предвыборной гонке. Результат будущего голосования становится всё более непредсказуемым

Последние дни принесли неожиданные новости относительно предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Нынешний хозяин Белого дома, которого кое-кто уже поспешил списать со счета, априори объявив лузером в предстоящей электоральной схватке, принялся сокращать разрыв со своим оппонентом. Так что результат голосования становится все более непредсказуемым.

Впрочем, еще больше интриги в ответе на вопрос: примет ли этот результат американское общество?

На днях такое авторитетное издание, как USA Today, обнародовало данные социологического опроса, согласно которому за три прошедших месяца оценивавшееся в 12 процентных пунктов отставание Дональда Трампа от Джо Байдена уменьшилось до 7 п. п.

Еще более оптимистичную для действующего президента картину рисуют данные соцопроса, проведенного службой SSRS по заказу телеканала CNN. Если верить им, сегодня за Байдена готовы проголосовать 50% опрошенных граждан США, за Трампа же - 46% респондентов. То есть здесь разрыв составляет всего лишь 4 п. п.!

Стоит вспомнить, что во время предыдущих выборов, в ходе которых соперницей Дональда Трампа была Хиллари Клинтон, социологи «рисовали» ему проигрыш именно в 7 п. п., а он победил. В нынешней же обстановке позиции главы Белого дома даже, пожалуй, получше, если рассматривать расклад по штатам, среди которых на его сторону стал склоняться даже колебавшийся ранее Мичиган.

Не будем забывать: в США главу государства избирают не граждане прямым голосованием, а так называемые коллегии выборщиков. Это принесло Трампу победу в 2016 году, и, похоже, играет на руку и сейчас.

Местные политические эксперты, пытающиеся доискаться причин столь резкой смены электоральных симпатий, склоняются к выводу, что путевкой во второй срок для нынешнего лидера нации, скорее всего, могут стать лихорадящие страну вот уже который месяц массовые протесты, развернувшиеся изначально под антирасистскими лозунгами и столь горячо поддержанные оппонентами Дональда Трампа - Демократической партией США.

Это движение, начинавшееся как яркое уличное шоу, по мнению многих американцев, зашло слишком уж далеко, вылившись в массовые вспышки насилия, погромы, мародерство и акты вандализма. Люди хотят порядка и покоя, причем ассоциируются эти понятия у них с консервативным Трампом, а не с либеральным Байденом.

Проблема заключается в том, что предельно обострившаяся предвыборная борьба, сопровождающаяся максимально острыми взаимными выпадами конкурентов, расколола страну.

Данные упоминавшихся социологических опросов несут в себе крайне тревожные тенденции: по утверждению авторов USA Today, признать победу «чужого» кандидата законной и честной сегодня абсолютно не готовы около 20% сторонников Трампа и 28% приверженцев Байдена. Надо сказать, что уровень доверия к результатам грядущих выборов, пожалуй, еще никогда не был в США настолько низким, как сейчас.

Каков будет результат подобного скептицизма? Во многом это зависит от того, согласятся ли с объявленными результатами голосования сами претенденты на президентский пост. И что-то подсказывает, что здесь изрядный сюрприз способны преподнести оба кандидата: слишком уж воинственной была все последнее время их риторика.

Не стоит забывать и о «факторе улицы»: те же фанаты Байдена и демократов, отметившиеся в протестах, вполне могут объявить о непринятии итога выборов. И тогда у экс-вице-президента появится огромный соблазн оседлать эту новую протестную волну, возглавить и въехать на ее гребне в Белый дом.

Впрочем, электорат Трампа, те самые средние белые американцы, у которых творящиеся на улицах их городов безобразия уже в печенках сидят, в последнее время демонстрируют изрядную способность и стремление к консолидации. Они тоже способны сказать свое веское слово в том случае, если будут твердо уверены в том, что победу у них украли.

Самое же опасное для США во всем этом - образовавшаяся в обществе за время расовых протестов взрывоопасная прослойка как профессиональных активистов, так и борцов с ними. И тем, и другим любой кавардак в стране будет только на руку.

Многие политические эксперты считают, что финальную точку в предвыборной борьбе могут поставить предстоящие дебаты между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Возможно, если только они помогут определиться со своими избирательными симпатиями тем процентным пунктам, которые, по данным социологов, еще колеблются.

Но нельзя сбрасывать со счетов и другой вариант, при котором оба кандидата, оказавшись лицом к лицу, еще больше взвинтят накал противостояния и призовут своих сторонников идти на баррикады в случае собственного проигрыша. Тогда Соединенным Штатам «майдана» не миновать.

Автор: Александр Харалужный

Темы: Дональд Трамп, США, Президентские выборы в США
Источник: «Военное обозрение»
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 02:12
Гость: АлексейВ

Так а Россия и русские всегда идут первым во всех негативных списках которые составляет сам же запад. :) Послушайть американскую прессу и нашу оппозицию кормящуюся на гранты США хуже места чем Россия нет. И именно поэтому господа Олбрайт так и сказала о Сибири. Что дескать не справедливо что в руках России такой богатый регион как Сибирь. Но ладно фиг с этими политиками.

Меня больше удивляют так сказать некоторые наши представители живущие на западе отзываясь куда хуже о родине чем даже этого нужно о США. Сама американская молодежь кто был в России мне говорят что они в восторге просто от всего.

Евреев я может частично понимаю. Славяне их скинут всегда, поэтому они так и к нам. Шабезгоями мы просто не можем быть.

Ну а вот чего многие россияне или украинцы твердят наша страна про США, или тешат себя в компаниях что в России делать нечего мне не понятно. Вы ребята кто и кем вас в США зовут. Да русские, и если ну типа дома все свини и быдло, то а кто вы тогда?

Меня многие латины спрашивали. Алексий ну а скажи нам непонятно вот а чего многие твои так о вашей стране? На что я не всегда знал что ответить. Говорю не знаю.

Ситуация правда за эти 30 лет в пиндосии изменилась. Американские СМИ на Россию гонят волну ещё больше чем во времена СССР а их народ и молодежь не верит. Многие смеются и показывают мне ВО типа какой ваш Путин молодец дал нашей банде по морде в Сирии.

По этому в США может грянуть не Майдан. А гражданская война, с распадом страны на рассовом уровне.
08.09.2020, 00:53
Гость: АлексейВ

Какая разница талоны или дебит карта на 195 долларов для бедных? Нормально на это жить? Один бургер 10-12 стоит только. Давай как посчитай.

Конечно в США надо говорить об отсутствии демократии в России. Ибо даже явные проблемы они у себя не видят и наши политические перебезщики. :)

Пусть хоть дома 1000 раз обнуляется, роли не играет. Главное чтобы за свою страну были и перекрыли вывоз денег, золота и женщин за рубеж. Хватит России кормить весь запад. А они нам ещё и рассказывать что делать и как будут!
08.09.2020, 00:41
Гость: АлексейВ

Северо запад США, одноэтажный. Это тобишь штат Вашингтон. Не там ли где Сиэттл и была автономная зона? :)

Пригороды белой англосаксонской Америки, это кстати тоже уродство. Откровенный фашизм на бытовом уровне, замазаный пластиковой улыбкой. С очень большим произволом местной полиции. Там хорошо о России и оставаться русским =одиночество. Но напуганный белый американец неграми теперь ищет союзничества даже с Россией и русскими. Но вот они только не поняли что мы хамства и унижений не забываем.
08.09.2020, 00:29
Гость: АлексейВ

Эту систему ещё Джордж Вашингтон ввел в пиндостане. Вчерашний ещё королевский генерал Британии грабивший новый мир, отказавшийся засылать королеве предусмотрел что так и их кланы выборы или новые партии или лидеры из народа могут сдвинуть. Но они это обосновали тогда опять же локонично. Во избежании прихода деспота который может ввергнуть в хаос страну.

И тут подумал Я..А чего же нам в Украине нужно было убрать сначала Кучму, а затем Януковича? А теперь в Белоруссии Батьку. Все кланы да как и в США и Англии ведь за стабильность. Но видите ли Путин и Лукашенко монархи в западном понимании. А у вас что или кто правит? Я это пендосов всегда спрашивал. Что не олигархи?

Весь постосовецкий и модерн-капитализм в целом построен по американскому образцу. И вот это все рушиться. И да из магазинов тащут все от питьевой воды до зубных щеток и паст.

Конечно есть и представили среднего класса кто по 100,000 в месяц зарабатывает. Они это все пока не чувствуют. Но останутся похоже только такие как Безос и Гейтц. И да криминал, торговцыи наркотиков и сутенеры пишут о рекордных зароботках.

Вот и все, и оно библейское государства садома и гоморы. Это США сегодня. И зашли они в тупик.

Россия просто верит в правду а не в силу денег. В этом наше и будет спасение и объединение на этих простых житейских принципах
08.09.2020, 00:18
Гость: дан

--50% в США безработных-абсолютная ложь Население США-320млн если половина безработных то их чмсло должно быть 160млн Возьмем работоспособное население-условно 50% населения те-160млн человек Если половина из них безработные то число их долно составлять не менее 80млн человек А между тем количество безработных снижается и сейчас составляет всего 10% те-16млн Много раз объяснял таким неучам как ты что талонов на еду больше НЕ существует Тем кому положена помощь получают деньги на карточку которой могут раслачиваться за продукты в любом магазине Ну и кроме того существуют пункты бесплатной раздачи продуктов где нуждающийся может получить абсолютно все необходимое для нормальной жизни Ну и про выборы-фарс это там где обнуленец получает право на пожизненное царствование или где диктатор с 25-и летним стажем получае более80% голосов а народ выходит на улицы призывая правителя уйти
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