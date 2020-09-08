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Стала известна судьба пропавших лидеров белорусской оппозиции

09:44 8.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Стала известна судьба членов Координационного совета белорусской оппозиции, о пропаже которых сообщалось накануне.

Согласно заявлению КС Белоруссии, на связь перестали выходить Мария Колесникова (член президиума Координационного совета), Иван Кравцов (исполнительный секретарь) и Антон Родненков (пресс-секретарь).

Утром вторника стало известно, что Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной. Два других представителя совета Иван Кравцов и Антон Родненков покинули страну.

При этом член КС Максим Знак заявлял агентству РИА Новости, что не знает, где находится Колесникова, но она точно не хотела покидать страну.

Внутриполитическая ситуация в Белорусии обострилась после проведения президентских выборов в августе. Согласно данным ЦИК победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Сразу после этого начались массовые акции протеста, которые продолжаются уже почти месяц.

Оппозиция не признала итоги голосования и создала Координационный совет по транзиту власти. В ответ Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, санкция по которому предполагает до пяти лет колонии. 

Темы: Борьба оппозиции за власть за рубежом, Внутриполитическая ситуация в Белоруссии, Ситуация в Белоруссии, Акции протеста оппозиции в Минске, Кризис в Белоруссии
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Комментарии читателей
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08.09.2020, 17:02
Гость: Правильная видимо лишь у Лукашенко.

Бессменного правителя самозванца, и сына заезжего цыгана...
08.09.2020, 16:51
Гость: Или например пожить среди белорусов...

И надышаться полной грудью воздухом свободы "победившего социализма" образца 30-х годов прошлого cтолетия.
08.09.2020, 16:37
Гость: справка

Ей не привыкать. Судя по её внешности, она на углу стоит, ловит клиентов.
08.09.2020, 16:34
Гость: БОГОИЗБРАННОМУ

ЗАДЕЛО? В Германии и во Франции сейчас 85% ВАС! С ФАКЕЛАМИ ШЛИ КАК РАЗ ОНИ! ДА И СЕЙЧАС ХОДЯТ! Германия САМЫЙ БЛИЗКИЙ ДРУЖБАН С иССраилем! Не знал, ЧО ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПИОНЕРСКИМИ ЛАГЕРЯМИ ТАК "законнофактна". КСТАТИ, ЧТО ЭТО? ИДИШ?
08.09.2020, 16:31
Гость: ШМИВЕСТИ юкрЭЙН

8 Сентября 2020: Білоруська опозиціонерка Марія Колесникова може перебувати на території України.

2 часа назвад: Belarusian opposition figure Maria Kolesnikova was held in Belarus on Tuesday after resisting a forced deportation to Ukraine, according to Kiev officials.
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