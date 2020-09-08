Стала известна судьба пропавших лидеров белорусской оппозиции

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Стала известна судьба членов Координационного совета белорусской оппозиции, о пропаже которых сообщалось накануне.

Согласно заявлению КС Белоруссии, на связь перестали выходить Мария Колесникова (член президиума Координационного совета), Иван Кравцов (исполнительный секретарь) и Антон Родненков (пресс-секретарь).

Утром вторника стало известно, что Мария Колесникова была задержана на границе с Украиной. Два других представителя совета Иван Кравцов и Антон Родненков покинули страну.

При этом член КС Максим Знак заявлял агентству РИА Новости, что не знает, где находится Колесникова, но она точно не хотела покидать страну.

Внутриполитическая ситуация в Белорусии обострилась после проведения президентских выборов в августе. Согласно данным ЦИК победу одержал действующий лидер Александр Лукашенко. Сразу после этого начались массовые акции протеста, которые продолжаются уже почти месяц.

Оппозиция не признала итоги голосования и создала Координационный совет по транзиту власти. В ответ Генпрокуратура Белоруссии возбудила дело о призыве к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности, санкция по которому предполагает до пяти лет колонии.