Лукашенко передал ФСБ перехваченный разговор Берлина и Варшавы о Навальном

13:09

Во время интервью российским журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о существовании неопубликованной части записи разговора Берлина и Варшавы об Алексее Навальном.

«Я дословно не процитирую, но смысл передам сейчас. Все, говорит, надо мной начали смеяться, но я вам скажу так: напрасно вы надо мной посмеялись, это очень серьёзная история, и это не мы придумали. Мы развернули станцию в Гродно (станция радиоэлектронной разведки), она у нас снабжена суперсовременной техникой, у нас там работают суперпрофессиональные люди. Мы её перехватили.

Это только кусочек этой плёнки. У нас есть, говорит, весь этот разговор, хотите послушать? Мы, естественно, сразу отреагировали: конечно, хотим, давайте послушаем! На это он говорит: но тогда попросите руководителя ФСБ России, он даст её вам послушать, потому что я передал эту плёнку ему. Но, говорит, я могу вам сказать, что это ерунда, это цветочки. Вы даже не представляете, какая у нас есть информация и какие ягодки ещё впереди», - передал слова президента Белоруссии главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян.

Напомним, ранее в Минске была опубликована запись разговора неизвестных представителей Польши и Германии. По словам представителей правительства Белоруссии, данная запись является перехватом «беседы о фальсификации отравления Навального». При этом власти Германии и Польши заявили, что заявление белорусского лидера не соответствует действительности.