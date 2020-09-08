Александр Лукашенко: «Возможно, я немного пересидел»

17:13

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал интервью российским журналистам и ответил примерно на 20 вопросов.

По словам Лукашенко, на своем посту он, возможно, «немного пересидел». «Возможно, меня показывают не только из телевизора, но из утюга и чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить Беларусь», - сказал белорусский лидер.

При этом он отметил, что 25 лет обустраивал Беларусь и просто так не бросит. «К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!» - цитирует его слова РИА Новости.

Лукашенко также не исключил возможность проведения досрочных выборов после конституционной реформы и выразил уверенность, что за протестами стоят американцы.

«За всем, как он считает, стоят, прежде всего, американцы, а действуют они через центры в Польше и в Чехии. Но есть причины и внутренние <...> В Белоруссии выросло два новых поколения и сформировался небольшой класс "буржуйчиков", как он сказал, и это действительно привело к недовольству, они хотят власти», - цитирует слова Лукашенко ведущий «Вестей» на канале «Россия 1» Евгений Рожков.

Также президент отметил, что интересантам нужна не столько Белоруссия, сколько Россия. «Вы должны четко понимать, что тем, кто все это делает, нужны не мы, а вы», - предупредил Лукашенко.

При этом он не считает своих оппонентов оппозицией и не намерен вести с ними диалог.

«Я не буду разговаривать с Координационным советом оппозиции, потому что я не знаю кто эти люди. Они никакая не оппозиция. Все, что они предлагают - это катастрофа для Беларуси и белорусского народа. Они хотят разорвать все наши связи с братской Россией, хотят, чтобы у нас были платными образование и медицина», - заявил Лукашенко.

Комментируя задержание члена президиума координационного совета Марии Колесниковой, которая при попытке фактической депортации порвала свой паспорт, белорусский лидер отметил, что ее задержали правильно. По словам Лукашенко, Колесникова собиралась бежать на Украину к своей сестре.

Напомним, по данным белорусских силовиков, оппозиционеры Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова попытались выехать на Украину на автомобиле. При этом они якобы создали угрозу жизни пограничнику, а Колесникову выпихнули из автомобиля, после чего ее задержали. Также в СМИ появился видеоролик, на котором Кравцов говорит, что собирается покинуть страну. «Я принял решение покинуть территорию страны. И сейчас мы, в том числе и Мария Колесникова, будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время», - цитирует слова Кравцова «Коммерсант».

Отвечая на вопросы о жестких задержаниях, президент Белоруссии согласился, что в первые дни протестов «переборы» со стороны силовиков были.

По его словам, это были первые горячие эмоции. «Омоновцев нельзя тут упрекать, потому что они защитили свою страну от блицкрига и действительно тогда отстояли страну», - приводит слова Лукашенко Рожков.

Что касается Союзного государства, то, по словам Лукашенко, Минск готов продолжать интеграцию с Россией, но первоначально нужно, чтобы заработали все институты в рамках Союзного государства.