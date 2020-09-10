Живущий в США создатель «Новичка» рассказал, чем отравили Навального
Проживающий в США доктор химических наук Вил Мирзаянов (один из создателей «Новичка») заявил, что в отношении Алексея Навального, вероятно, использовалась более твердая, куда более токсичная разновидность «Новичка» - A-242.
По его словам, «это твердое вещество гораздо токсичнее, чем А-234, которое использовалось в Англии». Чтобы убить человека достаточно всего около 10 мг.
Мирзаянов отметил, что создать данную разновидность вне государственной лаборатории невозможно. Также он рассказал, что ни одно вещество, в том числе «Новичок», не может быть на 100% чистым и содержит определенные примеси (полупродукты, из которых получается конечное вещество), по которым можно судить о стране или месте происхождения отравляющего вещества.
При этом ранее Мирзаянов также высказывал мнение, что за отравлением Навального может стоять не только какое-либо государство, так как даже сверхсекретные токсины могут попасть в руки к террористам или бандитам.