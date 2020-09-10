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Живущий в США создатель «Новичка» рассказал, чем отравили Навального

18:38 10.09.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Проживающий в США доктор химических наук Вил Мирзаянов (один из создателей «Новичка») заявил, что в отношении Алексея Навального, вероятно, использовалась более твердая, куда более токсичная разновидность «Новичка» - A-242.

По его словам, «это твердое вещество гораздо токсичнее, чем А-234, которое использовалось в Англии». Чтобы убить человека достаточно всего около 10 мг.

Мирзаянов отметил, что создать данную разновидность вне государственной лаборатории невозможно. Также он рассказал, что ни одно вещество, в том числе «Новичок», не может быть на 100% чистым и содержит определенные примеси (полупродукты, из которых получается конечное вещество), по которым можно судить о стране или месте происхождения отравляющего вещества.

При этом ранее Мирзаянов также высказывал мнение, что за отравлением Навального может стоять не только какое-либо государство, так как даже сверхсекретные токсины могут попасть в руки к террористам или бандитам.

Темы: Спецслужбы, Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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11.09.2020, 00:16
Гость: Андрей Хабаровский

Да грибами он отравился.
10.09.2020, 22:12
Гость: Куда надёжнее ледоруб

Совсем деградировала отечественная хим.науке. Скрипалей травили, не дотравили, Навльного травили не дотравили.
10.09.2020, 21:59
Гость: В недалёком будущем...

Москва. Кремль. Президент награждает героев России. На сцену выходит усталый мужчина с осунувшимся лицом. Он обращается к президенту хрипловатым, но твёрдым голосом:
- Господин президент. Владимир Владимирович! Планы западых спецслужб по дескридитации России и антиконституционной смене власти в стране раскрыты. Ваше задание капитаном Навальным выполнено!
- Большое спасибо вам, полковник Навальный!
10.09.2020, 21:59
Гость: Carlos

Ну, если бы я жил в США мигрантом... Я бы не такое понарасказывал...????
10.09.2020, 21:58
Гость: Старик Похабыч

Мирзаянов даже определил смертельную дозу усовершенствованного Новичка как 10 мг внутрь. Уровень этого специалиста очевиден.
Смертельная доза Ви Икс, вещества предыдущего поколения, составляет 2 мг при нанесении на кожу.
Кивелиди трубку один раз к уху приложил, а Хаттаб один раз за письмо продержался и оба отошли в мир иной. Только "оппозиционеров" наших ничего не берёт. Может быть, они роботы?
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