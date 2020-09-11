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Microsoft заявил об атаках российских хакеров на 200 организаций США

07:01 11.09.2020
Фото с сайта Pixabay.com

Более 200 американских организаций подверглись атакам хакеров в преддверии выборов президента США. Об этом сообщила компания Microsoft, возложив ответственность за данные действия на граждан России, Китая и Ирана, пишет "Интерфакс".

По данным Microsoft, ответственность за все кибератаки лежит на группировке Fancy Bear, за которой, по версии компании, стоит российская военная разведка. 

Также были зафиксированы хакерские атаки из Китая и Ирана. 

Отмечается, что все атаки совершались на компании, которые имеют прямое или косвенное отношение к американским выборам, а также к европейским организациям, связанным с политикой. Мишенями хакеров становились как демократы, так и республиканцы.

Большинство хакерских атак были отбиты специалистами Microsoft, заявили в компании.

Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.

Темы: Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
11.09.2020, 13:40
Гость: Гость

Кому чего, а кому не надо. И как-то так.
11.09.2020, 11:51
Гость: Психиатр

А что, "негрософт" разбирается в хакерах? Или опять "хайли-лайкли"?
11.09.2020, 10:31
Гость: «Клинтонитов могила исправит»

Novichok, Fancy Bear...
11.09.2020, 10:30
Гость: Шило

На кой Х р Е Н, они нам нужны?
Все комментарии (5)
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