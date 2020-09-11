Microsoft заявил об атаках российских хакеров на 200 организаций США
Более 200 американских организаций подверглись атакам хакеров в преддверии выборов президента США. Об этом сообщила компания Microsoft, возложив ответственность за данные действия на граждан России, Китая и Ирана, пишет "Интерфакс".
По данным Microsoft, ответственность за все кибератаки лежит на группировке Fancy Bear, за которой, по версии компании, стоит российская военная разведка.
Также были зафиксированы хакерские атаки из Китая и Ирана.
Отмечается, что все атаки совершались на компании, которые имеют прямое или косвенное отношение к американским выборам, а также к европейским организациям, связанным с политикой. Мишенями хакеров становились как демократы, так и республиканцы.
Большинство хакерских атак были отбиты специалистами Microsoft, заявили в компании.
Выборы президента США назначены на 3 ноября 2020 года.