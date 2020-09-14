На Украине анонсировали обмен пленными в формате 100 на 100

13:55

На текущей неделе должно состояться обсуждение вопроса по обмену пленными в Донбассе.

Об этом в интервью телеканалу «Украина» рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Ермак также заявил, что в ЛНР и ДНР отправится миссия Красного Креста, что, по его словам, является первым этапом подготовки к обмену.

«Безусловно, мы постоянно работаем, потому что у нас есть четкое задание от президента и возвращение пленных - наш приоритет. <...> На сегодняшний день в списках с каждой стороны примерно по 100 человек», - заявил Ермак.