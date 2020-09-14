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США радикально сократили время удара по России

20:55 14.09.2020
Скриншот с YouTube

Соединенные Штаты провели учения, имитирующие военный конфликт с Россией, пишет издание Breaking Defense.

В ходе учений были использованы спутники и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), что, по данным издания, радикально сократило время, необходимое для приведения в действие артиллерийских систем. 

Космические аппараты и БПЛА способно оперативно устанавливать местоположение целей, координаты которых для удара передаются системам армейской артиллерии. Так, промежуток времени от обнаружения цели  или беспилотником до применения артсистем составил менее 20 секунд.

Отмечается, что в случае угроз со стороны Китая и России, данный показатель "не составит десятков минут".

Темы: США, Армии иностранных государств, Военные технологии
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Комментарии читателей
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15.09.2020, 00:00
Гость: ABCD

В РФ убрали все наземные станции GPS, 11 штук, по большей части в Якутии, кажись в 2014г ещё.
14.09.2020, 23:25
Гость: В.В.

Совсем смешно.
14.09.2020, 23:08
Гость: замечание вскользь

Применяют ЯО не доктрины, а люди. Во время Карибского кризиса ядерный потенциал СССР и США соотносились, как 1 к 17. Территории США могли достичь далеко не все из размещенных тогда сов. ракет среднего радиуса действия. СССР ядерным ударом США мог быть уничтоженным полностью. Но возможный ущерб, нанесенный сов. ракетами, был оценен, как неприемлемый. Действительно, гибель миллионов, ужасающие материальные потери и ради чего? Ради свержения правительства Кастро? Совершенно неприемлемая цена. У руководства США не было сомнений в готовности руководства СССР использовать ракеты на Кубе по назначению. То же самое сейчас принимается, как данность, относительно совершенно небольшого потенциала КНДР. США он вообще не грозит непосредственно, но "фейс" союзникам США и их вооруженным силам может испортить сильно. Понятно, что нападать на КНДР никто не будет.
14.09.2020, 22:56
Гость: Ио

У этих янкивсе руки чешутся. Они все мучаются идеей что РФ не решится применить ЯО. Военная доктрина предусматривает любые деиствия против агрессора
14.09.2020, 22:48
Гость: Реалло

Пиндосикам есть что терять,и они НИКОГДА!, ни одной секунды не рискнут своей толстой сытой задницей !Они способны только давить слабых,да и то - даже крохотный Ким легко послал их куда подальше.А Вьетнам (пусть и с помощью СССР и Китая) навалял дай дорогу :))Немцы их вообще за вояк не считали.У них только Бредпит геройствует на всех фронтах.
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