США радикально сократили время удара по России

20:55

Соединенные Штаты провели учения, имитирующие военный конфликт с Россией, пишет издание Breaking Defense.

В ходе учений были использованы спутники и беспилотные летательные аппараты (БПЛА), что, по данным издания, радикально сократило время, необходимое для приведения в действие артиллерийских систем.

Космические аппараты и БПЛА способно оперативно устанавливать местоположение целей, координаты которых для удара передаются системам армейской артиллерии. Так, промежуток времени от обнаружения цели или беспилотником до применения артсистем составил менее 20 секунд.

Отмечается, что в случае угроз со стороны Китая и России, данный показатель "не составит десятков минут".