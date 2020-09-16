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Charite вернула Пригожину 1 млн руб., отправленный на лечение Навального

16:24 16.09.2020
Фото INTERRAILS с сайта wikimedia.org

Клиника Charite вернула Евгению Пригожину 1 милилон рублей, который 7 сентября был отправлен с его личного счета на лечение Алексея Навального.

Отвечая на вопрос журналиста издания «Правда.ру» о том, планируется ли в будущем оказывать финансовую помощь Алексею Навальному, Пригожин сказал, что «немцы пытаются разрушить наши близкие отношения с Лешенькой. В простонародье это называется «безответная любовь». Хотя очень странно, потому что такого рода отношения двух мужчин для либералов являются нормой».

«Что касается моей дальнейшей помощи Навальному в лечении, то, судя по его похорошевшему виду на фотографиях, он уже вполне здоров и обновлён. Можно сказать, Навальный стал «новичком». Но если он попросит, конечно, я ему помогу», - цитирует слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Темы: Алексей Навальный
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Комментарии читателей
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17.09.2020, 21:05
Гость: Конечно!

Дайте-ка я на Вас посмотрю, может, мне покажется, что Вы - злодей? Вы же не против благодетели, как я понимаю? У меня и двустволка есть...
17.09.2020, 18:18
Гость: Мамба

Убить злодея - благодетель.
17.09.2020, 14:39
Гость: stalker

Простите, а где вы принципы человеческой морали углядели ? Приведу такой пример. Буквально на днях президент США Д. Трамп признался, что собирался отдать приказ убить президента Сирии Б. Асада. Выходит, что политическое убийство до сих пор является инструментом устранения политических противников для США. Это по поводу "человеческой морали" в других странах.
17.09.2020, 10:09
Гость: Знаете,

и я поддерживаю!
С получки хочу тоже отправить помощь страдальцу.
17.09.2020, 10:07
Гость: Верно пишете!

Главное для прпагандиста-правозащитника - принципы человеческой морали.
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