Charite вернула Пригожину 1 млн руб., отправленный на лечение Навального

16:24

Клиника Charite вернула Евгению Пригожину 1 милилон рублей, который 7 сентября был отправлен с его личного счета на лечение Алексея Навального.

Отвечая на вопрос журналиста издания «Правда.ру» о том, планируется ли в будущем оказывать финансовую помощь Алексею Навальному, Пригожин сказал, что «немцы пытаются разрушить наши близкие отношения с Лешенькой. В простонародье это называется «безответная любовь». Хотя очень странно, потому что такого рода отношения двух мужчин для либералов являются нормой».

«Что касается моей дальнейшей помощи Навальному в лечении, то, судя по его похорошевшему виду на фотографиях, он уже вполне здоров и обновлён. Можно сказать, Навальный стал «новичком». Но если он попросит, конечно, я ему помогу», - цитирует слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».