Зачем Одессе вновь потребовался маршал Жуков

Мэр Одессы Геннадий Труханов намерен вернуть на карту города-героя проспект Маршала Жукова, который был переименован в 2016 году в честь «героев небесной сотни»

Эта инициатива уже возмутила националистов, которые могут спровоцировать очередной конфликт в городе. Почему Труханов решил пойти на такой шаг и насколько реализуема его идея на практике?

В среду мэр Одессы Геннадий Труханов инициировал проведение общественных слушаний по возврату проспекту Героев небесной сотни имени советского маршала Георгия Жукова. Сам проспект был переименована в 2016 году с подачи тогдашнего губернатора Михаила Саакашвили.

После того, как Труханов объявил о своем решении в начале 45-й сессии Одесского горсовета, в зале раздались возмущенные голоса о том, что в мэрию проникли активисты-радикалы. «Никто не лишал голоса города-героя Одессу», – парировал мэр.

Отметим, что идея Труханова не нова. Весной прошлого года с таким же предложением выступил народный депутат Николай Скорик, но тогда его инициатива не была поддержана. При этом местные националисты то и дело заняты борьбой с памятью о легендарном полководце.

Так, в 2015 году они демонтировали бронзовый бюст Жукова, установленный в 2012 году. Также неизвестные разбили мемориальную доску в честь маршала. Однако, несмотря на их старания, популярность Жукова, в свое время командовавшего Одесским военным округом, трудно переоценить.

Главный редактор издания «Таймер-Одесса» Юрий Ткачев уверен, что судьба трухановской инициативы будет зависеть от реакции киевских властей. Против предложения мэра уже выступили представители «Национального корпуса» – партии, созданной ветеранами националистического подразделения «Азов» и участниками Евромайдана. Кроме того, против такой инициативы выступил Институт национальной памяти Украины.

«Если из столицы будет заказ на силовое давление на Труханова, то последует реакция со стороны националистов. Но я думаю, этот вопрос они попробуют решить не в публичном ключе», – сказал Ткачев газете ВЗГЛЯД.

Кроме того, для переименования проспекта потребуется решение горсовета. Нынешняя сессия – последняя перед местными выборами, которые намечены на 25 октября. Если переименование и состоится, то уже после местных выборов. «Но предсказывать, что произойдет на Украине после очередных выборов, дело неблагодарное», – добавил Ткачев.

Собеседники газеты ВЗГЛЯД также напомнили о том, что Одесса является третьим городом по численности населения и крупнейшим портом страны, ввиду чего любые политические процессы в Южной Пальмире имеют стратегическое значение для всей Украины. Печальным подтверждением этого факта является трагедия, случившаяся 2 мая 2014 года, когда националисты сожгли людей в Доме профсоюзов, подавив пророссийские движения в городе.

Руководитель Украинского института политики Руслан Бортник также указывает на то, что президент страны Владимир Зеленский не станет поддерживать инициативу Труханова. Кроме того, рейтинг главы государства упал ниже 30% – это худший показатель за время правления Зеленского. В такой ситуации президент вынужден предпринимать какие-то действия, чтобы исправить ситуацию.

«И если в Одессе практически все поддержат такую инициативу, то в Киеве в процентном соотношении мнения разделятся примерно 40% на 60%. Зеленский отмолчится в этой ситуации. Для него опасны националисты, и подыгрывать Труханову президент не будет», – сказал Бортник.

При этом сама по себе инициатива Труханова является лишь пиаром перед региональными выборами и попыткой понравиться местным избирателям, считает эксперт. «Подобным образом Труханов пытается конкурировать с партиями, которые не поддерживают националистов – это «Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Партия Шария», – добавил политолог.

Но если Зеленский предпочтет не вмешиваться в ситуацию, то официальные органы власти и украинский Институт национальной памяти «будут выступать против и требовать уголовного преследования сотрудников мэрии Одессы за такую инициативу». «В свое время по этой дороге уже проходила мэрия Харькова. Тогда тоже были судебные процессы и противостояние органов власти, которые закончились победой националистов», – заключил Бортник.

Авторы: Наталья Макарова, Андрей Резчиков

