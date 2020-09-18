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Постпред Белоруссии в ООН потребовал прервать выступление Тихановской

18:46 18.09.2020
Стоп-кадр из видео в YouTube

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич потребовал приостановить выступление бывшего кандидаты в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, выступавшей по видеосвязи перед Советом по правам человека ООН.

В своей речи Тихановская заявила, что «мирных протестующих незаконно задерживали, избивали, насиловали, некоторые из протестующих скончались». Также она отметила, что «ситуация в Беларуси требует незамедлительного привлечения международного внимания», а участие ООН в ситуации в Белоруссии не будет являться вмешательством во внутренние дела страны.

Юрий Амбразевич потребовал приостановить ее выступление и обратился к модератору дискуссии. Он отметил, что выступление «отдельно взятых граждан республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым».

«Я вновь прошу прекратить трансляцию видео, не имеющих отношения ни по сути, ни по процедурной стороне к событию, которое происходит сегодня здесь, в стенах Совета ООН по правам человека. Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым. Просьба прекратить трансляцию видео Светланы Тихановской», - цитирует слова Амбразевича ТАСС.

Просьбу Амбразевича поддержали Россия, Китай и Венесуэла.

Темы: Белоруссия, Ситуация в Белоруссии, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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19.09.2020, 00:35
Гость: vs

У Светланы ума не хватает.
19.09.2020, 00:08
Гость: Оллес

Ну...80 не 80,а процентов 5% набрала,в основном в Минске.Ну,может 7%.Не больше.
Конечно прэзидент.Так Литва приказала:)
19.09.2020, 00:05
Гость: Юляша

Неплохо придумала эта ошалевшая как какой-нибудь "шендерович-каспаров" дама - косить под шизофреничку,и тем самым избежать Суда в Минске,и неизбежного сурового Приговора.
18.09.2020, 23:23
Гость: iloveblondes

Правильно пишется - McKay?
18.09.2020, 23:11
Гость: Белая Русь

Всё верно Светлана сказала.

Жители России - поддерживайте белорусов, выступайте против поддержки российскими чиновниками антигуманных действий Лукашенко.
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